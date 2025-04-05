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    曼谷大樓倒塌被酸豆腐渣工程 中駐泰使館要外界不要抹黑中企

    緬甸3月28日發生強震，在泰國曼谷一棟由中鐵十局興建的大樓倒塌。中國駐泰國使館昨天表示，中鐵十局（泰）參與的聯營體已表示，施工遵守工程標準並配合泰國政府調查，使館反對外界抹黑中企。（美聯社資料照）

    緬甸3月28日發生強震，在泰國曼谷一棟由中鐵十局興建的大樓倒塌。中國駐泰國使館昨天表示，中鐵十局（泰）參與的聯營體已表示，施工遵守工程標準並配合泰國政府調查，使館反對外界抹黑中企。（美聯社資料照）

    2025/04/05 12:21

    〔中央社〕緬甸3月28日發生強震，在泰國曼谷一棟由中鐵十局興建的大樓倒塌。中國駐泰國使館昨天表示，中鐵十局（泰）參與的聯營體已表示，施工遵守工程標準並配合泰國政府調查，使館反對外界抹黑中企。

    緬甸3月28日發生強震，泰國曼谷受到波及，恰圖恰區一棟尚未完工的大樓倒塌。這棟大樓是由義大利-泰國合作發展公司（Italian-Thai Development Plc）與中國中鐵子公司中鐵十局的泰國分公司聯合執行，建成後作為泰國審計處使用。

    中國駐泰使館昨天以發言人答記者問名義，第二次針對該大樓倒塌事件做回應。發言人表示，中鐵十局（泰）參與的聯營體已發表聲明表示，施工及材料均嚴格遵循項目合同規定的標準、相關法規、工程標準及良好的工程實踐，確保工程品質安全。中鐵十局（泰）正積極配合泰國政府調查，相信調查會給出一個基於科學、客觀公正的結論。

    發言人說，「我們支持對個別企業的不當行為依法查處，但反對對中資企業的詆毀和抹黑」。

    中國駐泰使館1日曾以「有關當地媒體就『在泰中國企業事』電話採訪中國駐泰國使館」為題做回應，當時並未直接講明倒塌的大樓是由「中鐵十局」承辦，而是以模糊的「在泰中國企業」稱呼。

    泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）1日下令相關單位調查中鐵十局參與的所有政府工程。除了審計大樓外，中鐵十局在泰國參與的政府相關工程還有自然水資源辦公室、泰中高鐵曼谷到廊開（Nongkhai）段的部分路段、陶公府（Narathiwat）機場的新航廈等，共15個工程。

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