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    義大利2名貌美女大生接連遇害 掀起全國憤怒

    義大利2名女大學生接連遇害，兇嫌分別為跟騷追求者、前男友，引發全國憤怒。（圖擷自Cronache Dalla Sardegna臉書）

    義大利2名女大學生接連遇害，兇嫌分別為跟騷追求者、前男友，引發全國憤怒。（圖擷自Cronache Dalla Sardegna臉書）

    2025/04/05 12:42

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利2名年輕貌美的女大學生，在48小時內接連遇害，兇嫌分別為跟騷追求者、前男友，引發全國憤怒，要求當局重視女性遭受暴力的情況。

    《衛報》報導，3月31日下午，在西西里島墨西拿大學攻讀生物醫學的22歲女大生坎帕內拉（Sara Campanella），於墨西拿一處公車站遭到砍殺送醫不治，兇手為27歲男同學阿根蒂諾（Stefano Argentino），他自坎帕內拉入學以來就不斷騷擾對方，落網後已坦承犯案。

    本月2日凌晨，羅馬郊區一處林區發現裝有遺體的行李箱，死者為羅馬大學統計學系22歲女學生蘇拉（Ilaria Sula），她從3月23日起就被通報失蹤，前男友薩姆森（Mark Samson）因涉嫌謀殺和棄屍正在接受警方偵訊。

    義大利各地針對這2起事件爆發抗議活動，該國今年已有11名女性遇害，去年則有113起女性命案，其中99起的兇嫌是親屬、伴侶或前男友。

    中間偏右政黨「我們溫和派（Noi Moderati）」的秘書長卡爾法尼亞（Mara Carfagna），呼籲各界進行文化反抗，反對男性施暴的現象；在野的民主黨則有多名議員建議，若想阻止針對女性的暴力，需要從學校教育做起。

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