路透：股市暴跌美財長歸咎DeepSeek而非川普政策

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在今天刊登的訪問中說，股市暴跌與今年中國新創公司深度求索（DeepSeek）人工智慧（AI）模型出現有關，而非美國總統川普的政策。（路透）

2025/04/05 12:55

〔中央社〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在今天刊登的訪問中說，股市暴跌與今年中國新創公司深度求索（DeepSeek）人工智慧（AI）模型出現有關，而非美國總統川普的政策。

路透社報導，這顯示貝森特似乎不太擔心股市持續暴跌。

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貝森特告訴保守派評論員卡爾森（Tucker Carlson）：「如果有人認為這些股市下跌情況都是基於總統的經濟政策，我可以告訴大家，這波股市下跌是從中國DeepSeek宣布推出AI（模型）開始。」

貝森特說：「若要我用我的老方法來分析，我只會談這一次…股市發生的狀況，我會說這更像是美股『豪勇七蛟龍』（Magnificent Seven）的問題，不是『讓美國再次偉大』（MAGA）的問題。」

「豪勇七蛟龍」包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、Alphabet、亞馬遜（Amazon）、輝達（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）和Meta，在席捲科技界的AI熱潮加持下，這些公司的股票一直是股市先前大漲的推手。「讓美國再次偉大」則是川普常掛在嘴邊的口號。

貝森特在出任財長前，曾是避險基金經理人。

他不是唯一一位對股市暴跌不以為意的川普政府官員，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也有類似的態度。

川普今天在社群媒體上轉發一則貼文，上頭標題寫著「川普故意讓市場崩潰」，以及川普指著一個向下的紅色大箭頭和他在白宮簽署行政命令的圖片。

與此同時，貝森特也告訴卡爾森，川普政府維持「強勢美元」政策，並駁斥一些分析師的說法，對方說關稅措施目的是故意削弱美元，使得美國商品在全球市場上更具競爭力。

貝森特表示：「除了聽川普總統或我自己的話以外，大家不應該聽信市場上任何人談論美元。我們是唯一代表本屆政府、代表美國政府談論美元政策的人。」

他說：「我們有強勢美元政策，我們正挹注一切必要元素，確保美元長期走強。」

川普自1月20日宣誓就職以來，美元兌主要貿易夥伴貨幣已貶值近6%。

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