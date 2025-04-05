越共總書記與川普通話 願將美商品進口稅率降至0%

2025/04/05 02:03

〔中央社〕越南遭美國重課46%的對等關稅，越共總書記蘇林4日晚間和美國總統川普通話時表示，越南願將自美國進口的商品進口稅率下調至0%，並建議美方對越南輸美商品課徵類似稅率。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，蘇林（To Lam）高度評價4日晚間與川普（Donald Trump）的通話，兩國領導人重申，希望繼續加強雙邊合作，並一致認為雙邊關係於各領域都在良好發展當中。

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根據報導，兩國領導人針對繼續促進貿易往來的措施進行討論。蘇林強調，越南願與美方對話，將自美國進口的商品進口稅率下調至0%，同時建議美方對自越南進口的商品課徵類似稅率。

蘇林還說，越南將繼續自美國進口更多越南需要的商品，以及鼓勵美國企業進一步加強對越南的投資，越南並將為其創造便利。

報導表示，兩國領導人強調，將討論及早簽署兩國雙邊協議以具體化前述承諾。蘇林並誠摯地邀請川普伉儷盡快再度訪問越南。報導指出，川普愉快地接受邀請，並表達希望早日與蘇林見面。

越南2024年對美貿易順差排名全球第三，外界先前已多次點名越南將遭美國關稅痛擊。美國2日宣稱，越南對美國商品的進口稅率高達90%，因而對越南課徵46%的對等關稅，越南成為遭受對等關稅衝擊最大的國家之一。（編輯：徐睿承）1140405

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