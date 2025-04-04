AI研究報告否定氣候變遷論 馬斯克旗下Grok 3參一腳

氣候變遷否定論者利用馬斯克的聊天機器人Grok 3撰寫研究報告，鼓吹氣候變遷否定論。（法新社）

2025/04/04 23:55

〔編譯張沛元／綜合報導〕氣候變遷否定論者正力推1篇由人工智慧（AI）生成、內容質疑人類引發暖化的研究報告；專家警告，此等在本質上存有缺陷、但卻被包裝為中立且邏輯嚴謹的研究，正在興起。

這篇名為《對人為二氧化碳全球暖化假設的批判性重新評估》（A Critical Reassessment of the Anthropogenic CO2-Global Warming Hypothesis）、據稱完全由全球首富馬斯克旗下AI新創公司xAI的聊天機器人Grok 3撰寫）的報告，是首篇由AI主導、針對氣候變遷此一主題的「經同儕審查」的研究，已在社群媒體上被廣為引用。

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但專家指出，這篇AI研究報告內含遭科學界質疑的參考文獻，並警告說，AI生成的報告不見得如其宣稱般中立。

燃燒化石燃料，與全球氣溫上升以及氣候災害日益嚴重有所關聯，已是科學界的普遍共識；儘管利用AI做研究有其潛在好處，但學界人士早已警告，此舉恐引發對科學研究的客觀與洞察的錯覺。

環境科學教授內夫（Mark Neff）說，大型語言模型並無推理判斷能力，只是依其所受訓練來預測未來單字或片語的統計模型，「這不是研究」。

該AI研究報告稱，Grok 3是在指導該報告發展上扮演關鍵角色的共同撰稿人的貢獻下，「撰寫整篇手稿」。根據了解，共同撰稿人之一是收取化石燃料業者資助、否定氣候變遷的天體物理學家宋威利（Willie Soon，譯音）。

此外，這篇AI研究報告所引用的參考文獻，包括宋威利與物理學家哈德（Hermann Harde）等人發表的有科學爭議的論文。

美國航太總署（NASA）首席氣候科學家施密特（Gavin Schmidt）對AI抄襲謬論研究不感到意外，並稱AI重製出來的山寨報告依然不可信。

美國馬里蘭大學AI安全博士後研究員潘達（Ashwinee Panda）指出，宣稱該研究報告由Grok 3撰寫，營造出一種無法核實的薄弱客觀性；任何人仍都能在未佐證下宣稱，「這不是我寫的，是AI寫的，所以沒有偏見」。

曾發表有關氣候誤導訊息相關研究的哈佛大學科學史教授奧瑞斯克（Naomi Oreskes）認為，使用AI只不過是氣候變遷否定論者的最新花招，目的在於讓人覺得其論述是新的，而非老調重彈。

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