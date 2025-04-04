富士電視台中居正廣性侵案延燒 旗下關西電視台社長請辭

SMAP前成員中居正廣。資料照。（法新社）

2025/04/04 21:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本的富士電視台公司高層，疑似設計自家女主播，與男團SMAP前成員中居正廣「性招待」，且事後處理態度消極，引發外界批評。對此，時任富士電視台專務董事、旗下的關西電視台社長大多亮，在今（4日）正式請辭社長一職。

日媒《共同社》報導，中居正廣的性侵案已延燒數個月，也使富士電視台和旗下電視台的廠商，紛紛撤下廣告及投資，而大多亮也在今日辭掉關西電視台社長一職。據報導，大多亮在臨時董事會後受訪時，再次跟當事女主播表達歉意，並表示，「不能再給大家添麻煩了」因為目前已有63家公司，決定暫停投放關西電視台的廣告。

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第三方委員會於3月底公開了調查報告書，認定時任的社長港浩一，及大多亮等高層，將此事視為「男女之間的私人糾紛」，屬實沒有妥善處理。大多亮曾任富士電視台製作部部長，拍攝出《東京愛情故事》等多部戲劇，在2022年6月起擔任專務董事，且在2024年6月，出任關西電視台社長。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

日本富士電視台大樓。（美聯社）

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