「這1 」進食習慣無痛減肥 營養師大讚：營養吸收更好

美國營養師建議，慢慢吃飯有助於減肥。示意圖。（圖取自freepik）

2025/04/04 22:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕減重的方式有很多種，有一種健康又簡單的方法，就是養成「慢慢吃」的習慣，慢慢進食可以幫助控制食慾，避免過量進食，同時促進更好的消化和營養吸收。這樣的習慣對新陳代謝、大腦健康和心血管系統也有正面影響。

根據《朝鮮日報》報導，來自美國芝加哥的營養師薩馬爾·庫拉布（Samar Kullab）提到，當進食吃得太快時，可能會不自覺地攝取過多的食物，因為從胃部到大腦發送飽足信號需要約20分鐘。如果進食過快，大腦尚未接收到飽腹感就可能已經吃過量。為了避免這樣的情況，薩馬爾建議大家從下一餐開始，將每一口食物細嚼慢嚥，並且在吃飯時放下湯匙，讓自己自然放慢進食速度。

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慢慢進食的習慣不僅有助於控制食慾，還能減少餐後零食的誘惑，從而有效預防過量進食。英國伯明翰大學的一項研究顯示，咀嚼食物的時間越長，食慾會變得更低，並且能減少飯後對甜食或零食的渴望。這是因為咀嚼有助於提高體內的熱量消耗，尤其是能刺激身體的能量代謝。日本早稻田大學的研究也證實，慢慢咀嚼的過程中，身體消耗的熱量會比快速進食更多，這有助於提升新陳代謝，進而達到減重的效果。

除了減少食慾和增加熱量消耗，慢慢吃還能改善消化功能。細嚼慢嚥不僅能將食物磨得更細，還會刺激唾液分泌，唾液中含有一種叫做「澱粉酶」的酶，這有助於分解碳水化合物並促進食物的消化。這種酶還能保持胃酸的平衡，從而預防胃炎或食道炎等消化系統疾病。

慢慢進食的另一個好處，是對營養吸收有幫助。根據《臨床營養學期刊》的研究，當人們將食物咀嚼更多次數後，能夠更有效地吸收其中的營養成分。例如，將杏仁咀嚼25到40次的人，比只咀嚼10次的人吸收的營養更多。此外，慢慢進食對大腦也有積極影響，因為咀嚼過程能增加流向大腦的血液，提供更多氧氣，這有助於提升記憶力和專注力。

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