美國要北約軍費支出占GDP 5％ 歐洲、加拿大紛喊太高

北約在布魯塞爾召開外長會議，北約諸國與加拿大會後均表示，願意增加軍費開支。（歐新社）

2025/04/04 20:21

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北約（NATO）今（4日）在布魯塞爾召開外長會議，歐洲北約諸國與加拿大會後均表示，願意增加軍費開支，但對於美國要求的占國內生產毛額（GDP）5%目標興趣缺缺，尤其是在美國總統川普，有意與俄國普廷拉近關係的情勢下。

美國政府日前表態，北約盟國的軍費支出至少得占GDP的5%，但數據指出，美國去年軍費占3.38%，更是過去10年之中，唯一一個軍費支出下滑的北約國家。

請繼續往下閱讀...

《美聯社》報導，加拿大外交部長喬利（Melanie Joly）在北約總部所在地布魯塞爾對媒體說：「重要的是，我們都認同俄羅斯是一個威脅。如果不是的話，我不明白我們為何應當一直提升越來越多的國防支出。」

法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）指出，法國已經設定了GDP3％到3.5%的目標，這與美國的軍費占比差不多，但他主張這筆預算應用來採購歐洲出產的軍火，而非美國貨。

挪威外交大臣艾德（Espen Barth Eide）則稱，北約成員國正在制定新的國防支出目標，預估會在6月的北約峰會上宣布細節。

艾德說：「5%這個數字當然要比美國自身的支出高出許多，這是一個非常遠大的雄心，不過我們目前還沒準備好一個去許諾一個數字。如同支出更多很重要，更加聰明的花錢也很重要。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法