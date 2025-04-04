為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國要北約軍費支出占GDP 5％ 歐洲、加拿大紛喊太高

    北約在布魯塞爾召開外長會議，北約諸國與加拿大會後均表示，願意增加軍費開支。（歐新社）

    北約在布魯塞爾召開外長會議，北約諸國與加拿大會後均表示，願意增加軍費開支。（歐新社）

    2025/04/04 20:21

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北約（NATO）今（4日）在布魯塞爾召開外長會議，歐洲北約諸國與加拿大會後均表示，願意增加軍費開支，但對於美國要求的占國內生產毛額（GDP）5%目標興趣缺缺，尤其是在美國總統川普，有意與俄國普廷拉近關係的情勢下。

    美國政府日前表態，北約盟國的軍費支出至少得占GDP的5%，但數據指出，美國去年軍費占3.38%，更是過去10年之中，唯一一個軍費支出下滑的北約國家。

    《美聯社》報導，加拿大外交部長喬利（Melanie Joly）在北約總部所在地布魯塞爾對媒體說：「重要的是，我們都認同俄羅斯是一個威脅。如果不是的話，我不明白我們為何應當一直提升越來越多的國防支出。」

    法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）指出，法國已經設定了GDP3％到3.5%的目標，這與美國的軍費占比差不多，但他主張這筆預算應用來採購歐洲出產的軍火，而非美國貨。

    挪威外交大臣艾德（Espen Barth Eide）則稱，北約成員國正在制定新的國防支出目標，預估會在6月的北約峰會上宣布細節。

    艾德說：「5%這個數字當然要比美國自身的支出高出許多，這是一個非常遠大的雄心，不過我們目前還沒準備好一個去許諾一個數字。如同支出更多很重要，更加聰明的花錢也很重要。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播