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    監獄風雲畸戀版！護理師竟愛上殺人毒梟囚犯

    監獄護理師竟與囚犯大談戀愛。示意圖。（彭博）

    監獄護理師竟與囚犯大談戀愛。示意圖。（彭博）

    2025/04/05 00:32

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一名妙齡監獄護理師被停職，原因竟是與過失殺人、槍枝和毒品等多項罪名定罪的囚犯大談戀愛。

    根據《每日郵報》報導，囚犯克羅斯代爾（Jahki Crosdale）去年10月獲釋，將27歲護理師蒂芬妮．阿代爾（Stephanie Adair）的地址寫入法院文件，兩人獄中戀情意外曝光。蒂芬妮在調查期間被暫時禁止在任何監獄或服刑機構工作，未來工作時也需接受嚴格監督。根據英國法律，若最終罪名成立，蒂芬妮可能面臨最高1年監禁的處罰。

    克羅斯代爾是個毒梟，2018年攜帶價值2000英鎊的A類毒品，在從倫敦到亞伯丁途中被捕。他認罪被判刑1年。之前，他也曾因過失殺人被定罪，還涉及槍枝和毒品犯罪而再次被判刑。

    這起獄中畸戀爆開，令蒂芬妮的家人感到震驚，父親說，自己和妻子都是老師，家庭一直秉持正直和禮貌的價值觀，發生這種事令他感到不安。

    案件仍在調查中，護士和助產士委員會（Nursing and Midwifery Council）說，他們會保密，也已經開始進行必要的調查程序。

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