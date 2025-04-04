中國各省去年出生人口數出爐 廣東最會生「113萬人」7連霸

廣東蟬聯7年中國出生人口第一的寶座。（歐新社）

2025/04/04 22:59

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國各省陸續公布2024年出生人口數據，根據最新統計，廣東省出生人口高達113萬人，蟬聯7年中國出生人口第一寶座，第二和第三名分別為河南和山東，分別增加了76.2萬及64.9萬人口。

根據《第一財經》報導，目前已有27個省市公布了2024年的常住人口數據，其中廣東出生人口達113萬人，跟去年相比增加了10萬人，也讓廣東連續7年成為第一生育大省，連續5年成為唯一出生人口超過100萬的省份。

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而河南和山東分別位居第二和第三名，2024年河南省出生人口為76.2萬人，較去年增加6.7萬人，出生率達到7.78‰，山東省出生人口為64.9萬人，比去年增加了3.9萬人，出生率為6.42‰。

廣東省體改研究會執行會長彭澎分析，廣東不僅有著龐大的常住人口規模，作為經濟大省還吸引了大量來自其他省份的年輕勞動力，這些人口大多處於結婚和生育的高峰期，因此其出生人口數量持續增長。另一方面也與當地傳統的文化密切相關，尤其是粵東和粵西的部分地區，即使近年來生育意願有所下降，仍保持相對較高的生育率。

此外，四川、江蘇、廣西和貴州等省份的出生人口也超過了40萬，其中四川省出生人口達53.6萬人，江蘇則有42.63萬人。值得注意的是，儘管一些省份的常住人口有所減少，但這些變化主要是由於人口自然減少所致，因此人口仍保持正成長，特別是在東南沿海的長三角和珠三角地區，人口依然呈現流入趨勢。

不過去年也是龍年，受龍年生子的傳統文化影響，中國2024年出生人口為954萬人，人口出生率為6.77‰，較2023年增加52萬人，顯示出一定的生育回升趨勢。

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