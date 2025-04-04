川普希望成員國付出更多 魯比歐：北約國防預算應佔GDP5％

魯比歐表示，北約國家的國防預算應占GDP5%，不需要立即實現，但必須朝這個方向前進。（路透）

2025/04/04 16:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美歐關係動搖之際，美國國務卿魯比歐3日首次出席北大西洋公約組織（NATO）外交部長會議，強調總統川普支持北約，但希望北約成員國付出更多，國防預算應佔國內生產毛額（GDP）5%，而美國也會增加國防支出。

《華爾街日報》指出，川普的「對等關稅」政策，及先前多次表達對北約盟國國防支出不足的不滿，使美歐關係陷入緊張，但魯比歐上任後首次到北約布魯塞爾總部參加外長會議時重申，川普清楚表明支持北約，但美國希望北約變得更強大，更加可行，唯一方法就是成員國擁有更多防衛能力，這些國家都是富裕先進經濟體，有能力投入更多。

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魯比歐指出，美國正推動北約成員國國防預算占GDP的5%，但這個目標不需要立即實現，「沒有人期望在一兩年內做到這一點，但必須真正往這個方向走」。他也補充道，美國同樣必須增加國防預算，但他並未明確承諾美國會實現5%的目標。

華府智庫「彼得森國際經濟研究所」分析指出，要達到國防預算占GDP的5%，美國每年需要增加數千億美元的支出。

北約在2014年設定的目標是，成員國承諾在2024年將GDP的2%用於國防，目前32個成員國中有23國實現此一目標。北約外交官表示，成員國之間已達成愈來愈多共識，即應朝著核心國防開支3.5%的目標邁進，同時非正式地討論到，是否能在幾年、有限的時間內實現5%的目標。

據了解，北約3、4日的外長會議同時邀請日本、南韓、澳洲及紐西蘭等印太4國參與。魯比歐稱這些國家是北約的重要夥伴，尤其考量印太地區對航行自由和領土完整性的威脅增加，在此脈絡下美國期待與印太4國合作。

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