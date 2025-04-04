尹錫悅遭彈劾下台 在野黨讚國民勝利 執政黨稱遺憾但接受裁定

法院宣告通過總統尹錫悅彈劾案，最大在野黨共同民主黨表示，這是去年發生緊急戒嚴事件後，不顧嚴寒深夜走上街頭、捍衛民主的偉大國民的勝利。（法新社）

2025/04/04 12:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓憲法法院宣告通過總統尹錫悅彈劾案，最大在野黨共同民主黨表示，這是去年發生緊急戒嚴事件後，不顧嚴寒深夜走上街頭、捍衛民主的偉大國民的勝利。目前的執政黨國民力量則表示，接受法院裁定，並向國民道歉。

南韓總統尹錫悅因去年宣布緊急戒嚴，遭到國會彈劾，南韓憲法法院於今上午宣判彈劾案通過，尹錫悅遭免職，南韓接下來須在60天內重新舉行大選，選出尹錫悅的繼任者。

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據《韓聯社》報導，最大在野黨共同民主黨對此結果表示，這是去年12月3日緊急戒嚴事件發生後，不顧嚴寒深夜走上街頭、捍衛民主的偉大國民的勝利。

發言人趙承來表示，感謝始終站在前線、引領國家走出危機的國民，今天是守護憲法與民主制度的歷史性時刻，尹錫悅及其所屬政黨國民力量應虛心接受憲法法院的裁決，認真反省、向國民道歉，並立即停止引發對立與分裂的行為，不應再成為國家重建及前行的阻礙。

趙承來也呼籲代行總統職權的國務總理韓悳洙切實履行憲法和法律賦予的責任，確保國家政務按照法定程序有序推進。

執政黨國民力量則表示，接受憲法法院的裁定，並向國民道歉。國民力量非常對策委員會委員長（臨時領導人）權寧世稱，憲院作出罷免裁定令人遺憾，但國民力量虛心接受憲院的決定，相信尊重憲院的這項決定是守護民主和法治的方法。

權寧世也指出，身為執政黨，未能發揮應有作用，深感責任重大。他呼籲民眾保持冷靜，避免暴力與極端行為，攜手守護社會的和平與秩序，停止一切煽動分裂與矛盾的行為，共同致力於社會的療癒與復原。

目前代行總統職權的國務總理韓悳洙則發表國民談話表示，將遵循民意，根據《憲法》和法律相關規定，切實做好下屆總統選舉相關工作，為下屆政府順利成立提供支撐。

也說，雖然發生憲政史上第二次國家元首被彈劾下台的情況，令人心情沉重，但也強調他身為代總統，將致力於維持穩定的安全態勢，確保國安和外交工作毫無差池。

南韓總統尹錫悅因去年宣布緊急戒嚴，遭到國會彈劾，南韓憲法法院（見圖）於今上午宣判彈劾案通過，尹錫悅遭免職。（路透）

目前代行總統職權的國務總理韓悳洙（見圖）發表國民談話表示，將遵循民意，根據《憲法》和法律相關規定，切實做好下屆總統選舉相關工作。（歐新社）

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