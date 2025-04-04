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    首頁　>　國際

    川普關稅鐵拳重擊歐盟 法總統籲暫停投資美國

    2025/04/04 03:30

    〔中央社〕法國總統馬克宏今天呼籲暫停對美國的投資，直到釐清美國總統川普對歐洲及其他國家課徵的新關稅措施為止，馬克宏並稱這些關稅「殘酷且毫無根據」。

    法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在一場法國企業會議中說：「只要與美國的局面未獲釐清，未來的投資案及過去幾週宣布的投資都應暫停。」

    「在他們打擊我們的此刻，如果歐洲重要行動者對美國經濟挹注數以十億計歐元，會傳達出什麼樣的訊息呢？」

    多位法國部長與總理白胡（Francois Bayrou）都出席這次會議。

    法國航空航太、奢侈品、葡萄酒等多項產業都可能遭受川普政府的關稅打擊。

    馬克宏也呼籲歐洲團結應對，切勿單方面採取行動。法國一向堅持，對關稅的報復行動應該由歐盟進行，而非個別國家。

    馬克宏並重申法國政府的立場，亦即「歐洲應對措施」將分「兩階段」進行。

    他說：「第1階段回應將在4月中旬進行，應對的是已經決定的關稅，尤其是針對鋼鐵和鋁的關稅。」

    「第2階段更大規模的回應則是針對昨天宣布的關稅，並將在月底進行。在此之前得逐一產業詳細研究，並與所有成員國和經濟部門合作。」

    川普昨天公布「解放日」（Liberation Day）新關稅計畫，影響美國所有貿易夥伴，當中也包括對歐盟徵收20%的對等關稅。1140404

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