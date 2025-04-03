「觀光公害」惹禍？日本網友不滿車站電子看板提供多國語言

部分日本人不滿車站內電子看板顯示各國語言太過浪費時間與擾民。圖為去年8月30日2名外籍人士在東京車站的新幹線剪票口前駐足，其身後的電子看板以日英中韓4種語言顯示乘車資訊。（歐新社）

2025/04/03 23:55

〔編譯張沛元／綜合報導〕為因應愈來愈多外籍人士的搭車需求，日本許多大城的車站電子看板已改以多國語言呈現；在此同時，日本網路上也開始出現反彈聲浪，鄉民抱怨此等喧賓奪主之舉「很難用」、「煩死了」，只要顯示日文與英文就好。

《朝日新聞》今年2月派員走訪東京池袋車站，以了解日本本地通勤族對車站的多國語言電子看板的看法。1名20多歲男性說他不覺得困擾，「我看得懂英文與中文」；另1名50多歲的女性則認為日本鐵道系統太過複雜，多語言電子看板有其必要，「因為能讓來自不同國家的人能輕鬆搭車」。

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在池袋車站東武鐵道東上線剪票口的電子看板上，顯示列車目的地的資訊每隔幾秒就換一種語言；首先是日文10秒，接下來是英文8秒，然後中文與韓文各4秒；4種語言播完一輪要26秒，難怪日本鄉民會抱怨等太久。

東武鐵道表示，電子看板增列外語是為了顧及外國乘客，但也會將日本網路上的抱怨「納入參考」。

1名任職東京某鐵道公司的23歲男性說，他能理解民眾搭車時想盡快獲得資訊，但即便令日本乘客感到不便，提供多國語言資訊仍有其必要。

因為車站若不提供外語搭車資訊，看不懂日文的外國遊客就只能去問向站務員，恐怕會讓本就人數不足的站務員應接不暇。

東京的「促進個人移動與生態交通基金會」（交通エコロジー・モビリティ財団）研究員澤田大輔也認為，多語言電子看板有助於減輕站務員的工作負擔，但也有顧此失彼，甚至本末倒置的隱憂，即為了方便為數不多的外國乘客，反而讓佔大多數的日本乘客覺得難以取得資訊。

大阪公立大學社會學副教授明戶隆浩認為，讓車站看板更易閱讀等改善便利性的問題，不該與仇外言論混為一談；大多數抵制多語言看板的心態，是出於「對日本與對世界的未來的焦慮」；焦慮感愈深，社會弱勢族群就愈容易被針對。

隨著日本因勞力短缺仍將迎來許多海外人士，明戶說，日本人應該克服、而非排除與外國語言與文化的差異。

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