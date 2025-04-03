逆轉！東南亞願與美國結盟 超越中國

美國與中國的印太地區競爭之中，東南亞國家佔有重要地位。（美聯社）

2025/04/03 21:59

〔編譯林家宇／綜合報導〕新加坡「亞洲新聞台」（CNA）引述智庫最新調查報告指出，在被迫從美國、中國對抗之間選擇一方的情境下，逾半數的東南亞受訪者偏好與美國結盟，比率為52.3％比47.7％，一反去年的調查結果。

由星國智庫「尤索夫伊薩東南亞研究院」（ISEAS）發布的「2025東南亞態勢報告」，自1月3日至2月15日，針對東南亞11國，包含研究員、媒體代表、非政府組織、地方政府官員、私人領域和公民社會代表共2023位人士進行調查。

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結果顯示，受訪者中有52.3％偏好美國，47.7％傾向中國。去年的調查結果為50.5％選擇中國，49.5％選擇美國，為自2020年調查以來，中國首度超越美國；信任度方面，47.2％對美國表示信任，中國為36.6％。有過半民眾認為，東南亞國家協會（ASENA）應「強化自身韌性和團結以抵抗兩大世界強權的壓力」。

報告指出，越南和菲律賓對美國的支持尤其強烈，「可能是受到與中國發生中的南海領土爭議，以及與華府茁壯中的安全伙伴關係所驅動」；中國的有力支持者包括印尼、馬來西亞、泰國、汶萊和寮國，因素為深度經濟關係、貿易依賴以及對美國政策的不滿持續增長。

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