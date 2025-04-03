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    高中生刺死高中生竟只因「坐錯座位」 雙胞胎弟弟目睹悲劇

    美國兩名高中生看田徑賽因座位問題發生爭執，一人竟遭刺中胸口傷重不治，示意圖。（資料照）

    美國兩名高中生看田徑賽因座位問題發生爭執，一人竟遭刺中胸口傷重不治，示意圖。（資料照）

    2025/04/03 23:11

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一場田徑比賽中，兩名高中生因座位問題發生爭執，其中一人竟揮刀，另一人被刺中胸口傷重不治。警方已逮捕凶嫌送辦。

    紐約郵報》報導，美國德州昨天的田徑比賽發生命案。17歲高中生奧斯汀（Austin Metcalf）在庫肯多爾體育場觀看比賽時，與同為17歲的安東尼（Karmelo Anthony）發生爭執，原因是疑似安東尼坐錯位置。爭吵越演越烈，安東尼竟掏出一把刀刺向奧斯汀的胸口。

    案發當時，奧斯汀的雙胞胎弟弟亨特（Hunter Metcalf）就在現場。他親眼目睹哥哥倒下，上前試圖止血，仍無力回天。亨特情緒激動地說，「我盡快趕到他的身旁了……，但我不想再描述後續發生的事」。警方與急救人員趕抵現場，立即對奧斯汀進行心肺復甦術，送往醫院，但他最終仍不幸傷重不治亡。

    據報導，犯案的安東尼已被警方逮捕送辦，他被收押，依一級謀殺罪起訴。奧斯汀的父親傑夫（Jeff Metcalf）悲痛指出，「我的兒子只是要求換個座位，卻無端被殺害，這就是謀殺」。儘管悲痛欲絕，傑夫仍選擇原諒凶手，並相信上帝會撫慰家人「我決定原諒這個人，上帝會處理一切」。

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