罕見缺席北京植樹活動 中國軍委副主席何衛東遭整肅傳言不斷

何衛東曾任東部戰區司令員，被視為習近平派系「閩江新軍」主要成員，為習的親信之一。（取自中國國防部官網）

2025/04/03 21:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國人民解放軍近日於台灣周遭舉行軍演、恫嚇台灣之際，曾被視為共軍對台軍演要角的中央軍委會副主席何衛東，罕見缺席2日在北京的義務植樹活動，似乎證實他已受調查落馬的傳言。

分析指出，對台軍演可能是中國為了分散外界對多名高階將領接連消失的注意力，而習近平不惜拿親信開刀，旨在彰顯打貪腐的公正性，但此舉可能凝聚忠誠度，也可能適得其反。

請繼續往下閱讀...

中共中央軍委委員每年4月皆出席北京的義務植樹活動，迄今已連續43年，但今年兩位軍委副主席中僅張又俠現身，另一副主席何衛東及去年底即遭停職調查的委員苗華皆不見蹤影。不僅如此，中共內部近期多位高階將領也都從公眾視野中消失，包括由習近平欽點出任人民武裝警察部隊司令的王春寧，且有關他失蹤的文章，1月底以來在中國網路上流傳，卻罕見未遭封鎖刪除。

日媒資深社論撰稿人中澤克二（Katsuji Nakazawa）認為，共軍近日對台灣的武力恫嚇，或許可以視為試圖分散外界對共軍內部政治快速變化的注意力。中共中央政治局3月31日的例行會議中，再次呼籲「加強頂層設計」，這是習近平在國家主席第一個任期時，用來將權力集中在手中的工具之一。這個中共政治術語在過去幾年使用頻率減少，現在重出江湖，預示習近平將再次加強對黨員的政治控制。

該次會議凸顯的訊息無異於中共高層對習近平的忠誠度還不夠，官員不作為或懈怠的現象十分猖獗；即使是像何衛東或苗華等有權有勢的高階官員，若習近平主觀認定有上述行為，也可能立即受到懲罰，中央政治局24名委員甚至也難逃打貪制裁。在此情況下，與習關係密切的人也受查，讓這場永無止境的反腐敗運動散發出公平的印象。

該次會議要求黨員以實際行動做到「兩個堅持」，一是維護習近平作為黨「核心」的地位，二是維護黨中央的「權威和集中統一領導」，兩者皆可概括為對習近平堅定不移的忠誠，而高階官員憂心被習近平摒棄，自然加強對習的忠誠。然而，習近平的高壓手段可能適得其反，進一步引起黨內的強烈反對。另一個可能是，更多人表面上假裝服從，但暗地裡抵制習，對他的權力基礎造成打擊。對於共軍內部的異常狀況會持續多久，不妨透過觀察共軍在台灣附近的武力威脅還會持續多久來窺知一二。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法