全球瘋玩「吉卜力AI圖」 宮崎駿長子發聲：父親無可取代

吉卜力工作室靈魂人物、日本動畫大師宮崎駿。（資料照，美聯社）

2025/04/03 22:55

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國OpenAI旗下的ChatGPT，近來推出AI生成圖像功能，由於該功能尤其擅長模仿日本「吉卜力工作室」動畫風格，掀起全球網友瘋玩「吉卜力風」AI圖，這股熱潮也再度引發藝術版權、創作倫理等議題激烈論戰。宮崎駿長子宮崎吾朗對此表示，AI可能搶走、奪走動畫藝術家的工作，但父親宮崎駿無可取代。

綜合外媒報導，OpenAI在今年3月為ChatGPT推出新圖像生成功能，不僅讓全球各大社群平台出現大量「吉卜力風」AI圖片，更讓ChatGPT增加高達100萬名用戶。也有許多民眾質疑，OpenAI涉嫌帶頭以重製、抄襲，違反著作權、版權等侵權行為，不尊重藝術家與藝術創作；對於這波亂象，目前吉卜力工作室尚未發表任何聲明與評論。

不過根據《法新社》報導，宮崎駿的長子、現年58歲的宮崎吾朗受訪時，曾預測人工智慧（AI）有一天可能會取代動畫師，「如果2年後出現一部完全由AI製作的電影，那也不足為奇」，但是他也補充，觀眾是否願意觀看完全由AI生成的動畫，又是另一回事，「儘管變化真的很快，但新技術也帶來了意想不到的人才與的巨大潛力。」

報導指出，宮崎駿在1985年與動畫電影導演高畑勳，一起成立吉卜力工作室，高畑勳於2018年過世後，由現年84歲的宮崎駿繼續與76歲的製作人鈴木敏夫一起創作動畫電影。宮崎吾朗被問到吉卜力工作室的未來時，他則坦言，「如果那2個人無法再做動畫，或是動不了了，那時會發生什麼事？但他們並不是可以被取代的。」

另據日媒報導，吉卜力工作室靈魂人物、日本動畫大師宮崎駿，長年以公開反對AI技術應用於藝術創作聞名。報導指出，宮崎駿曾在2016年受邀觀看一部，由新生代CG動畫家製作的短篇動畫，製作者並介紹這是利用當時最新的AI技術，成功讓影片中看似人類的角色，做出人類無法想像的「噁心動作」，但影片尚未播完就遭宮崎駿打斷。

宮崎駿提到，動畫角色令他聯想到自己的身障朋友，對方想做出簡單擊掌都有困難，但2人每次見面，朋友仍會努力用肌肉僵硬的手和他擊掌，因此他不明白AI技術在動畫呈現的「噁心動作」有趣在哪，「製作這種動畫的人，可能沒有考慮過別人的傷痛，這滿讓人不舒服的。如果你們想繼續製作這種噁心的東西，那就去做吧，但我絕不會把它（AI技術）放進我的工作裡，我認為這對生命是一種褻瀆。」

宮崎駿曾受邀觀看一部由新生代CG動畫家製作的短篇動畫，製作者介紹這是利用當時最新的AI技術，成功讓影片中看似人類的角色，做出人類無法想像的「噁心動作」。（圖擷取自社群平台「X」）

宮崎駿直言，不明白AI技術在動畫中呈現的「噁心動作」有趣在哪，並痛斥這種技術對生命是一種極褻瀆。（圖擷取自社群平台「X」）

宮崎駿的長子、現年58歲的宮崎吾朗。（資料照，法新社）

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