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    健身房變砲房！中國4皮條客被判刑 網熱議：越練越虛

    中國男子將健身房變成賣淫場所。示意圖，與本文無關。（資料照）

    中國男子將健身房變成賣淫場所。示意圖，與本文無關。（資料照）

    2025/04/03 22:42

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國張姓男子竟將健身房變成賣淫場所，短短1年內爽撈23萬元人民幣（約新台幣105萬元）。案經法院審理，張男被判刑5年6個月，其他3名協助男子亦分別遭判1至2年不等的刑期。

    綜合中媒報導，該身房由周姓男子提供場地，張男2020年到2021年間將健身房辦公區域改造成賣淫場所，負責招募賣淫女子，透過劉姓與李姓男子協助經營。劉男負責管理賣淫活動、收取嫖資及帶客選妃，而李男則提供收款QR Code，協助嫖資交易並抽成交給張男。調查顯示，張男1年內共獲利23萬元人民幣，而劉、李2人則每月各領取300元人民幣（約新台幣1370元）作為報酬。

    法院審理後認定，張男構成「組織賣淫罪」，判處有期徒刑5年6個月並處罰金4萬元人民幣（約新台幣18.3萬元）；劉男與李男則因「協助組織賣淫罪」，分別被判2年與1年6個月，併科罰金1.5萬元人民幣（約新台幣6.9萬元）；至於提供場地的周男則因「容留賣淫罪」，被判1年有期徒刑並處罰金1萬元人民幣（約新台幣4.6萬元）。

    此案曝光後，迅速引發中國網友熱議，相關話題登上微博熱搜。許多網友調侃，「難怪每次健身回來都覺得虛脫」、「這樣的健身房也太競爭激烈了吧」、「越練越虛，不健康了」、「突然覺得應該多運動了！」不過，也有不少網友認為，「也判太輕了吧！」

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