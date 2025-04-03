澳洲百年來最熱12個月 均溫高1.61度創紀錄

澳洲大堡礁的蜥蜴島海域，去年4月珊瑚白化情況。（法新社檔案照）

2025/04/03 17:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲政府氣候學家3日表示，從去年4月起到今年3月的這段期間，是澳洲氣象紀錄史100多年以來，最熱的12個月，平均氣溫比過去均溫高出攝氏1.61度。

《法新社》3日報導，澳洲政府資深氣候學家葛蘭傑（Simon Grainger）表示，從2023年4月開始，全球氣溫就明顯高於全球紀錄史上任何時期，這個打破澳洲百年來的高溫紀錄，「絕對是持續中的全球（暖化）趨勢的一部分」，過去澳洲最熱的12個月紀錄出現在2019年，當時比平均氣溫高出攝氏1.51度，這次最新數據，遠超過因為四捨五入所造成的不確定性而預期會有的誤差範圍，「差距比那要大得多」。

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這份紀錄是以連續12個月為基礎，而非日曆年的一年。葛蘭傑說，澳洲在今年3月也改寫有史以來最高溫紀錄，平均氣溫比正常值高出攝氏2度，「幾乎全澳洲各地都持續高溫」，尤其是西澳地區出現多次熱浪，期間少見冷鋒出現。

這樣的高溫影響澳洲從內陸到沿海各地，昆士蘭州東北部外海的「珊瑚海」，海域異常升溫，加劇3月的熱帶氣旋重創東部沿海人口密集村落，昆士蘭內陸則因大規模洪水持續氾濫，大批牛群等牲口淹死。西澳外海著名的珊瑚礁，也因為海水溫度過高，出現大規模珊瑚白化而呈現病態的蒼白色調。

根據澳洲國立大學一份近期研究，2024年澳洲周圍海域的平均海洋表面溫度為「史上最高」，葛蘭傑說，這種高溫狀態到2025年1、2月仍持續未退，「海洋表面溫度未見顯著降低」，海洋升溫導致蒸發進入大氣的水氣增加，引發更猛烈的暴雨與風暴。

澳洲是全球各地近年氣溫持續創新高的其中一個例子，2024年被6個主要國際資料庫共同證實為史上最熱的一年。科學界一致認為，人類長期燃燒化石燃料，是造成全球暖化的其中一大原因。

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