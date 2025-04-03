緬甸強震400公里斷層曝光！日本研究機構：水平位移6公尺
緬甸強震造成道路受損，目前已知3000多人死亡。（歐新社）
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕緬甸中部3月28日發生地震矩規模7.7強震，死傷人數不斷攀升。緬甸軍政府今（3日）通報，強震已造成3085人罹難、4715人受傷，另有341人失蹤。當地預計迎來降雨，恐影響救援行動。日本國土地理院最新研究發現，強震過後，緬甸地殼變形達6公尺，影響範圍超過400公里。
日本國土地理院最新研究顯示，根據先進陸地觀測衛星二號「Daichi-2」（ALOS-2、だいち2号）的數據分析，這次地震導致地殼劇烈變形，最大水平位移達到6公尺，變形範圍超過400公里。
請繼續往下閱讀...
研究指出，強震發生於南北向貫穿緬甸中部的「實皆斷層」，震後斷層西側北移，東側則向南移動。
2025年3月28日（UTC）にミャンマーで発生したM7.7（USGS）の地震に伴う地殻変動を検出。JAXAのだいち2号（ALOS-2）のデータを国土地理院が解析。詳しくは地理地殻活動研究センター地殻変動研究室のサイトへ。https://t.co/HkQfIVHo9H pic.twitter.com/fGT2OlIDDu— 国土地理院地理地殻活動研究センター （@GSI_Research） April 2, 2025
日本國土地理院研究指出，緬甸地表在強震過後位移多達6公尺。（擷取自日本國土地理院）