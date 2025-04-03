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    緬甸強震400公里斷層曝光！日本研究機構：水平位移6公尺

    緬甸強震造成道路受損，目前已知3000多人死亡。（歐新社）

    緬甸強震造成道路受損，目前已知3000多人死亡。（歐新社）

    2025/04/03 18:52

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸中部3月28日發生地震矩規模7.7強震，死傷人數不斷攀升。緬甸軍政府今（3日）通報，強震已造成3085人罹難、4715人受傷，另有341人失蹤。當地預計迎來降雨，恐影響救援行動。日本國土地理院最新研究發現，強震過後，緬甸地殼變形達6公尺，影響範圍超過400公里。

    日本國土地理院最新研究顯示，根據先進陸地觀測衛星二號「Daichi-2」（ALOS-2、だいち2号）的數據分析，這次地震導致地殼劇烈變形，最大水平位移達到6公尺，變形範圍超過400公里。

    研究指出，強震發生於南北向貫穿緬甸中部的「實皆斷層」，震後斷層西側北移，東側則向南移動。

    日本國土地理院研究指出，緬甸地表在強震過後位移多達6公尺。（擷取自日本國土地理院）

    日本國土地理院研究指出，緬甸地表在強震過後位移多達6公尺。（擷取自日本國土地理院）

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