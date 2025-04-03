棕熊咬死人！斯洛伐克祭350隻撲殺令 動保團體怒批荒謬

斯洛伐克有男子遭棕熊襲擊身亡，政府迅速批准射殺全國約4分之1的棕熊。（法新社）

2025/04/03 20:58

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕斯洛伐克一名男子遭棕熊襲擊，不幸身亡，政府迅速批准射殺全國約4分之1的棕熊，「保護公眾安全」，引發動物保護團體強烈反對，批評政府「治標不治本」，呼籲歐盟介入。

BBC報導，斯洛伐克男子上週六（29日）到森林散步失蹤。警方在中部德特瓦鎮附近森林發現一具屍體，確認是失蹤男子。調查顯示，他遭棕熊攻擊致死，傷口與熊類攻擊特徵一致。這起事件震驚社會，促使政府迅速採取應對措施。

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事發後，斯洛伐克政府隨即批准一項計劃，射殺全國約4分之1的棕熊，斯洛伐克棕熊預估有1300隻，計劃射殺350隻。政府說，此舉旨在降低棕熊對人類的威脅，確保公共安全。總理菲科（Robert Fico）說，人們不應該因害怕熊隻而避免進入森林，決定擴大特別緊急狀態，允許民眾在棕熊接近人類居住區時射殺。目前，全國79個地區中的55個已被納入計劃。

然而，物保團體強烈反對，他們指責此舉恐違反國際保護協議，並質疑合法性。歐洲議會議員、生態學家維澤克（Michal Wiezek）批評政府未能有效管理棕熊與人類的衝突，卻選擇大規模射殺熊隻作為解決方案。他指出，大多數人熊接觸事件並未造成傷害，呼籲歐洲委員會介入審查斯洛伐克政府的決定。

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