美課32％關稅藍營轟「依美抗中」！ 黃帝穎揭穿疑美論：親中更慘

川普宣布對台灣課徵32%的關稅。（法新社）

2025/04/03 18:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（3日）宣布對等關稅政策，將對台灣課徵32%的關稅，國民黨批評，政府無任何補救與因應措施，還稱依美抗中付出代價。對此，律師黃帝穎戳破了國民黨的疑美論，直言「親中更慘！」

黃帝穎於臉書粉專表示，川普宣布實施「全球對等關稅政策（Reciprocal Tariffs）」，台灣被課徵了32%；中國則被加徵34%，總計遭課徵54%的稅率。不過，黃帝穎提到，親中人士假藉美國對台的關稅，再度操作「疑美論」，甚至是「棄台論」，尤其國民黨稱「賴清德依美抗中付出代價」，但「2大事實」將戳破國民黨的疑美論。

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首先，「國民黨兩岸共同市場未遂才讓台灣逃過一劫」黃帝穎解釋，美對中課徵關稅54%；對台課徵關稅32%，美對中國與台灣的關稅差異高達22%，由於國民黨的「兩岸共同市場」未遂，台灣才能逃過美國54%高關稅一劫，「這也讓親中人士操作『疑美論』徹底破功！因為親中更慘！」

再來，「美國將台灣與中國列不同國家」因為美國將台灣名列「Country」欄位，使中國駐美大使謝鋒崩潰發文重申，「台灣是中國的台灣。」黃帝穎認為，有報導統計美對中的關稅，若加計之前課徵的已達70%，結果中國外交官不是主張關稅問題，崩潰的反而是美國將台灣列為國家，這也直接戳破親中人士操作的「疑美論」。

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