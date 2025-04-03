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    川普關稅大刀將重傷自己 民主黨狠譏「解放日」將變「毀滅日」！

    美國參議院民主黨領袖舒默痛批川普關稅政策。（歐新社）

    美國參議院民主黨領袖舒默痛批川普關稅政策。（歐新社）

    2025/04/03 20:40

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美東時間2日下午4點（台灣時間3日凌晨4點），美國總統川普在白宮宣布「對等關稅」政策。對此，美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）痛批，川普的關稅政策荒謬至極，對美國有害無利；他還質疑，川普想要利用這些鉅額稅收幫助像馬斯克（Elon Musk）這類的富翁減稅。

    川普將4月2日這天稱為「解放日」（Liberation Day），宣布將向全球180多個國家徵收至少10%的基準關稅（本月5日生效），同時對數十個與美國貿易逆差大的國家徵收更高關稅（本月9日生效），引發外界高度關注。對此，在野的民主黨怒斥川普口中的「解放日」根本是「毀滅日」（Obliteration Day），這一系列關稅措施只會對美國經濟及藍領階級，帶來災難性的衝擊。

    根據美媒《國會山報》（The Hill）報導，參議院民主黨領袖舒默在川普宣布新關稅措施前就直言，情況將會比大家想像的還要糟糕，川普關稅將引爆全球貿易戰，被針對的國家勢必展開報復，使得食品、雜貨、日用品、汽車等商品價格飆漲，普通的美國家庭開支平均增加5000美元（約新台幣16.5萬元），「他們可能無力購買新車，他們可能無法負擔長輩需要的藥物，他們可能無法享受他們計劃了一年的假期，他們會為此感到憤怒，他們確實也應該感到憤怒！」

    舒默還質疑，川普想要利用這些鉅額稅收，幫助國內像是馬斯克、盧特尼克（Howard Lutnick，現任美國商務部長）甚至是川普自己這樣的億萬富翁減稅，他們為了自己的利益，無視一般家庭將會遭受怎樣的傷害，「他們是億萬富翁，上帝眷顧他們，讓他們賺了很多錢，但不要以為每個人都跟他們一樣，過著美滋滋的生活」。

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