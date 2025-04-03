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    誰是美國2028大位最佳人選？民主、共和兩黨青睞這兩人

    賀錦麗（左）1月20日將副總統職務交棒給范斯，兩人被看好將在2028年大選對決。（路透）

    賀錦麗（左）1月20日將副總統職務交棒給范斯，兩人被看好將在2028年大選對決。（路透）

    2025/04/03 15:11

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕儘管美國總統川普上任還不到2個月，但共和、民主兩黨已開始展望下屆大選。最新民調顯示，69％共和黨人考慮2028年將總統票投給現任副總統范斯，而58％民主黨人傾向再次推舉前副總統賀錦麗出馬。

    《國會山莊報》（The Hill）報導，經濟學人和輿觀（Economist/YouGov）2日公布的民調，詢問民主黨人和共和黨人在2028年總統選舉中會考慮支持誰，並詢問誰將是他們的「理想候選人」，受訪者必須從各自政黨的10名潛在競爭者名單中進行選擇。

    在共和黨人中，69％的人表示會考慮投票給范斯；42％的人表示考慮投票給佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）；39％的人表示考慮投票給川普總統的兒子小唐納．川普 ；34％的人青睞國務卿魯比歐；33％選擇德州聯邦參議員克魯茲；其他人選的支持率都未超過25％。

    該民調沒有詢問受訪者是否考慮在2028年投票給川普總統，因為依據憲法，川普沒有資格第3次競選。

    值得注意的是，當受訪者被要求選擇2028年的總統大選「理想」候選人時，范斯在黨內的受歡迎程度變得更加明顯，44％的人認為范斯當之無愧，12％的人認為是小川普，9％的人認為是迪尚特，其他人的支持率都未超過3％。

    在民主黨方面，2024年民主黨總統候選人賀錦麗同樣名列前茅，58％的人表示他們會考慮在2028年投票給她，39％的人表示會考慮投票給前運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg），38％的人看好明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz），38%的人青睞紐約市民主黨籍聯邦眾議員歐加修—寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez），36％的人相信老牌參議員桑德斯，27％的人信賴參議員布克（Cory Booker），其他人支持率皆未達25％。

    當被問及哪位候選人是「理想選擇」時，29％的民主黨人選擇賀錦麗，9％的人說是布塔朱吉，8％的人認為是加州州長紐森，7％的人支持歐加修—寇蒂茲，6％的人認同桑德斯。

    該民調於3月30日至4月1日進行，共有1626名受訪者參與，誤差幅度為3.3％。

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