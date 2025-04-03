競選活動中意外跌倒 62歲澳洲總理強調「我很好」

澳洲總理艾班尼斯突然在舞台中跌倒，引起現場觀眾驚呼。（路透）

2025/04/03 14:50

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲即將在5月3日舉行聯邦大選，決定新一屆國會及下任總理。澳洲總理艾班尼斯2日在競選活動中，意外在舞台上跌倒，但他很快站起來，並強調自己「很好」。

《路透》指出，62歲的中左派「工黨」領袖艾班尼斯當天在新南威爾斯州舉行的礦業和能源聯盟會議上發表演說後，在擺姿勢接受拍照時突然後退一步，頓時站不穩，引起現場觀眾一陣驚呼。不過，他在旁人攙扶下迅速起身，用兩隻手向人群示意他沒事。

請繼續往下閱讀...

艾班尼斯事後接受《澳洲廣播公司》（ABC）訪問時被問及此事，但他聳了聳肩，表示自己往後退一步，沒有從舞台上摔下來，只是一條腿蹲下，「我很好」。

《英國廣播公司》（BBC）指出，此次選舉大約有1800萬人登記參加，大約是合資格選民的98%。澳洲使用「偏好投票制」（preferential voting），與英美等國「相對多數制」不同（即在單次計票中，獲得最多票數的候選人獲勝，而不管其是否獲得絕對多數票），澳洲的選民會根據偏好為候選人排名。

如果在首次計票中，沒有候選人獲得超過50％的選票，選票會被重新分配，過程會一直重複到有候選人獲得多數票。

目前，工黨在民調中與杜登（Peter Dutton）率領的保守派「自由─國家聯合黨」（Liberal-National Coalition）旗鼓相當。

艾班尼斯在旁人攙扶下起身，向觀眾強調「我很好」。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法