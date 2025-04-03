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    不想活？泰國地震淡定趴睡 主人急推32kg愛犬逃難

    泰國一隻薩摩耶在地震當下不願逃生，主人只好推著32公斤的牠避難。（本報合成，擷取自@echo.samoyed/TikTok）

    泰國一隻薩摩耶在地震當下不願逃生，主人只好推著32公斤的牠避難。（本報合成，擷取自@echo.samoyed/TikTok）

    2025/04/03 15:11

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸3月28日發生強烈地震，連鄰近的泰國曼谷也感受到劇烈搖晃。然而，當地震來襲時，一隻名叫「Echo」的薩摩耶犬卻毫不在意，當主人試圖喚牠起身避難時，牠不僅不動，甚至選擇繼續趴在地上睡覺，讓主人不得不蹲在地上推著32公斤的牠逃生。

    Echo 的主人近日在TikTok分享這段影片，只見她拼命試圖喚醒 Echo，但這隻大狗卻一動不動，完全無視地震帶來的騷動。她拉了拉Echo的前腿，仍然無效，最後只好求助另一人幫忙，兩人合力將這隻「不願逃生」的大狗推向出口。

    所幸，主人靈機一動，用零食成功引誘 Echo至安全地帶。這段影片曝光後，迅速累積500萬次觀看，網友紛紛笑虧：「原來存活率跟態度有關」、「地震來了，我家的貓也是這樣，根本不想逃」、「不是說動物有地震感知能力嗎？看來這隻例外」、「人類驚慌失措，但狗狗：『放鬆點，我在睡覺』」。

    @echo.samoyed หนัก 32 โล ???? สุดท้ายใช้ขนมล่อให้ออกมา #แผ่นดินไหว ♬ suara asli - eka

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