疑台旅行團赴南韓賞櫻堵路 一票網友留言扯「民進黨支持者」

日前一名南韓旅遊網紅在IG表示，賞櫻期間遇到一團疑似來自台灣的遊客堵住現場路線，消息引起引發台韓網友關注，甚至湧現一批網友洗版。（圖擷取自@c____chae IG，本報合成）

2025/04/03 17:21

相關新聞報導：藍營以韓語「蟾蜍」諷青鳥追星族 內行人︰섬짱깨指逃亡台灣「支那人」

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕出門旅遊除了要注意自身安全，也要多加留意觀光期間的行為，是否涉嫌違法或造成當地人困擾。日前一名南韓旅遊網紅在IG表示，賞櫻期間遇到一團疑似來自台灣的遊客，他們堵在路上牽手繞圈並高呼「Team Taiwan」，行為破壞他人賞櫻氛圍，也影響到其他民眾通行與拍照，消息一出，引發台韓網友關注。

請繼續往下閱讀...

在IG擁有12萬人追蹤的南韓旅遊網紅「채다영」，於1日PO一段短影片，從畫面顯示，有一群人在路上手牽手圍圈後，一邊像是在跳舞、一邊喊出「Team Taiwan」。채다영指出，影片拍攝地點在南韓大邱E-World樂園賞櫻區，他雖然不確定這群遊客來自哪裡，但他們的行為已明顯影響到其他用路人，也破壞現場的浪漫賞櫻氛圍。

影片曝光後，引起許多南韓網友討論，「中國人嗎？」、「外國遊客有夠亂七八糟的」、「怎麼會有人在別人的國家做這種事」。一些滑到這段影片的台灣網友，則從這群遊客喊出的「Team Taiwan」口號，推測他們可能是台灣人，於是連忙留言道歉，「真抱歉...我們國家這些素質不良的人給添麻煩了」、「他們是台灣人不是中國人，我很抱歉」、「如果影片中真的是台灣遊客，同為台灣人向您致上十二萬分歉意」。

然而，有網友將影片分享到PTT後，채다영發布的影片留言區，湧現一群使用中、英、韓3種語言的網友瘋狂留言洗版，不斷強調影片中的遊客是「台灣民進黨支持者」，「民進黨蟾蜍」、「dpp蟾蜍党培養的異色小粉紅，丟臉」、「他們是愚蠢的民進黨，是台灣最低級的青蛙」、「100%是民進黨的支持者，他們都是一群怪人」、「這些人是民進黨的支持者，民進黨是台灣目前的執政黨，類似中國共產黨」。

據了解，在去年世界棒球12強期間，台灣隊選手潘傑楷出席賽後記者會期間，曾以雙手比劃身上帽T印著的「Taiwan」字樣，向全世界介紹「Team Taiwan」；「台灣隊長」陳傑憲在12強冠軍戰擊出關鍵3分砲後，繞壘時模仿隊友潘傑楷用雙手在胸前比劃「Taiwan」的手勢，自此讓「Team Taiwan」成為許多台灣人朗朗上口的口號。

另外，洗版網友多次提到的「蟾蜍」，為去年12月南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，民進黨團小編因發布不當言論，遭部分南韓網友以「섬짱깨」來怒斥，之後吸引特定媒體、藍白支持者，用該詞向民進黨、青鳥、台派等族群攻擊。然而，事後不少懂韓文的網友在PTT吐槽，蟾蜍的韓文其實是「두꺼비」，且該詞在韓文中並非髒話；至於南韓網友口中的「섬짱깨」，其實是指「島嶼上的清國奴」、「逃亡到台灣的支那人」等蔑稱。

有網友將影片分享到PTT後，채다영發布的影片留言區，湧現一群使用中、英、韓3種語言的網友瘋狂留言洗版，不斷強調影片中的遊客是「台灣民進黨支持者」。（圖擷取自@c____chae IG 留言區，本報後製）

在去年世界棒球12強期間，台灣隊選手潘傑楷出席賽後記者會期間，曾以雙手比劃身上帽T印著的「Taiwan」字樣，向全世界介紹「Team Taiwan」。（資料照）

「台灣隊長」陳傑憲在12強冠軍戰擊出關鍵3分砲後，繞壘時模仿隊友潘傑楷用雙手在胸前比劃「Taiwan」的手勢。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法