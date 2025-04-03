韓憲法法院明宣判彈劾案 尹錫悅明不出席在總統官邸看直播

南韓總統尹錫悅的彈劾案明宣判，對此尹的代理律師團今日表示，尹錫悅決定不出席明天預定地彈劾審判宣判。（美聯社資料照）

2025/04/03 15:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅彈劾案明宣判，對此尹的代理律師團今日表示，尹錫悅決定不出席明天預定的彈劾審判宣判，將在總統官邸觀看彈劾案宣判直播，由其代理人團出庭。

綜合《韓聯社》等外媒報導，尹錫悅的代理律師團今表示，「總統決定不出席明日預定的彈劾審判宣判」。律師團解釋，此項決定是綜合考慮現場可能出現的混亂、秩序維護以及總統警衛等問題後作出的。

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尹錫悅預計將在位於漢南洞的官邸透過電視直播觀看彈劾審判結果，其代理律師團則將出席憲法法院審判。

憲法法院將於明天（4日）上午11時對尹錫悅的彈劾案作出裁決。若憲法法院認定彈劾理由成立並通過彈劾案，尹錫悅將立即被罷免，如果裁決駁回或不予受理，將即刻恢復職務。

由於擔憂宣判結果可能引發的社會動盪，警方已決定明將啟動最高級別的「甲號非常令」戒備狀態，動員全國警力應對潛在的安全威脅。此外，警方還將調派全國210個機動部隊，約1萬4千名警力，並部署派刑事機動隊等維安人員。

警方還計劃在國會、總統官邸、龍山總統辦公室、外國駐韓大使館、國務總理官邸及主要媒體機構等地加強警力部署，以應對可能發生的狀況。

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