中國宣布抓獲3名菲律賓間諜 招供、懺悔影片播出

中媒今日報導指出，菲律賓3名在中國從事間諜活動的3名菲律賓籍人員遭到逮捕。（擷取自央視）

2025/04/03 14:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中媒今日報導指出，3名在中國從事間諜活動的3名菲律賓籍人員遭到逮捕。中國安全機構指出，發現1人多次在軍事設施周邊活動，形跡可疑，因此將之逮捕，並也挖出其他2名在中國境內從事間諜活動的菲籍人員。

《央視》今日報導，國安機關首先發現間諜嫌疑人大衛多次在軍事設施周邊活動，形跡十分可疑，在鎖定他的身分後，迅速將他納入工作視線，密切注意他的動向，當他抵近軍事設施當場將其抓獲。

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報導指，菲律賓籍的大衛長期在華工作生活。一次大衛在回到菲律賓時，來自菲律賓軍事情報機關的人員找到了他。從新聞播出畫面中，大衛招供，菲律賓軍事情報機關官員在大衛回國時找到他，讓他加入了間諜組織，並接受了專業的間諜訓練，且要求大衛利用在中國長期生活的優勢，在中國境內開展間諜竊密活動，蒐集敏感訊息，特別是軍事部署情況。

報導稱，隨後又挖出，從2021年以來，菲律賓軍事情報機關先後招募大衛、阿爾伯特、娜塔莉3人為特工，菲律賓間諜情報機關每個月會定期給大衛等人的帳戶轉賬，作為其提供情報的間諜經費。根據情報的品質還會給予額外獎金。在取得確鑿證據後，依法對大衛、阿爾伯特、娜塔莉等三名菲律賓間諜情報機關在華情報網的骨幹人員依法實施逮捕。

而在報導中，央視播出了3人懺悔的畫面，大衛說：「中國政府給我提供了良好的生活環境，我卻做了損害中國利益的事情，我為我的所作所為感到後悔。」；阿爾伯特說：「他們是菲律賓間諜情報部門的人。我意識到我做了危害中國國家安全的事。中國政府和人民對我很好，如果有和我境遇一樣的人，我會勸他們向中國政府相關部門自首。」

娜塔莉則說：「 2024年1月，我回到菲律賓後，遇到了菲律賓情報機關人員赫雷拉，我被他們招錄了，為他們工作，我發自內心地，為我的所作所為感到後悔，我不應該為他們工作。」

報導稱，該案正在進一步調查審理中。案件偵辦期間，國家安全機關依法保障嫌疑人各項合法權益。

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