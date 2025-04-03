中國找菲裔千萬網紅大外宣遭歧視 官方竟稱這是「真實中國」

一名男子送「IShow Speed」一包食物，大喊「打開它，你會喜歡的！」「IShow Speed」打開食物發現裡面是一根香蕉後，男子立刻興奮的學起猴子叫。（擷取自X）

2025/04/03 12:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕擁有超過3700萬粉絲的美國非裔網紅「IShow Speed」近日展開中國行，到中國各地旅遊並開直播紀錄，而他的行為被外界認為是中國一種大外宣手段。然而，在直播過程中，「IShow Speed」意外遭到涉種族歧視行為對待，但中國官方對此宣稱，「IShow Speed」和民眾的直播互動，展現一個沒有剪輯和濾鏡的「真實中國」。

「IShow Speed」在中國各地體驗當地文化風俗以及特產美食，外界認為這是中國聘請「頂流網紅」幫忙中國做形象宣傳。然而，他在過程中卻遭到種族歧視行為對待，包括一名女子上前對他喊種族歧視的「N字」、「我是黑人殺手」，並自稱她自己是種族歧視者。

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此外，還有人在「IShow Speed」搭車時，追逐車輛向他喊「習近平向你問好」，敏感字詞導致不少直播被封；還有一名男子送「IShow Speed」一包食物，大喊「打開它，你會喜歡的！」「IShow Speed」打開食物發現裡面是一根香蕉後，男子立刻興奮的學起猴子「嗚哇」亂叫，讓「IShow Speed」氣得大喊：「他X的給我過來！」

然而，事後中國外交部例行記者會中，中媒自行提問時稱，最近有不少外國朋友來旅遊，不乏海外社群媒體「頂流」網紅博主，許多直言看到一個不一樣的中國。而中國外交部發言人郭嘉昆則表示，海外博主透過一鏡到底直播，全景展現一個沒有剪輯和濾鏡的真實中國，再次掀起了全網的「中國熱」，這表明中外人文交流有著深厚民意基礎，剪不斷、割不開。

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