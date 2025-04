遛狗驚見「全裸焦黑女屍」！德國警方調查結果出爐後哭笑不得

2025/04/03 14:03

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕德國東北部城市羅斯托克(Rostock)警方近日接獲民眾通報,指稱在一處森林內發現疑似焦黑女屍,隨即派遣大批警力展開長達5小時的調查。然而,專家們仔細調查後,才發現所謂的屍體竟是一具燒焦的情趣娃娃。

綜合外媒報導,當地時間3月29日晚間8時許,一名飼主帶著愛犬外出散步,途經森林時發現一個瑞典知名家具品牌「IKEA」的藍色塑膠袋。上前查看竟赫然發現袋內有一具被燒焦女性屍體,嚇得立即報警。

羅斯托克警方隨即派遣大批員警與法醫到場,並動員無人機勘查,對現場進行封鎖。然而5小時後,調查人員近距離檢視「屍體」時,才驚覺其頭部與四肢雖然焦黑,但材質並非人體,頭上的假髮也被扯下丟棄一旁。

這起烏龍事件讓警方哭笑不得,最終將娃娃移走,並讓原本負責運送屍體的殯儀館人員無功而返。警方事後匆忙拆除警戒線,並將這次行動形容為「犯罪史上最離奇的案件之一」。

