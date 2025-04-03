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    遛狗驚見「全裸焦黑女屍」！德國警方調查結果出爐後哭笑不得

    情趣娃娃示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

    情趣娃娃示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

    2025/04/03 14:03

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕德國東北部城市羅斯托克（Rostock）警方近日接獲民眾通報，指稱在一處森林內發現疑似焦黑女屍，隨即派遣大批警力展開長達5小時的調查。然而，專家們仔細調查後，才發現所謂的屍體竟是一具燒焦的情趣娃娃。

    綜合外媒報導，當地時間3月29日晚間8時許，一名飼主帶著愛犬外出散步，途經森林時發現一個瑞典知名家具品牌「IKEA」的藍色塑膠袋。上前查看竟赫然發現袋內有一具被燒焦女性屍體，嚇得立即報警。

    羅斯托克警方隨即派遣大批員警與法醫到場，並動員無人機勘查，對現場進行封鎖。然而5小時後，調查人員近距離檢視「屍體」時，才驚覺其頭部與四肢雖然焦黑，但材質並非人體，頭上的假髮也被扯下丟棄一旁。

    這起烏龍事件讓警方哭笑不得，最終將娃娃移走，並讓原本負責運送屍體的殯儀館人員無功而返。警方事後匆忙拆除警戒線，並將這次行動形容為「犯罪史上最離奇的案件之一」。

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