百年檸檬、間諜鑰匙揭秘辛 MI5特展窺探英國諜報風雲

這顆已有110年歷史的檸檬，曾是一戰期間德國間諜穆勒用來書寫隱形密文的工具，後成為定罪關鍵證據，導致穆勒被處決。（路透）

2025/04/03 11:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕一顆乾癟的百年檸檬、一把能潛入敵營的鑰匙、一份探討女性能否勝任間諜的報告… 英國國內情報機構「軍情五處」（MI5）正透過一場在倫敦國家檔案館（The National Archives）舉辦的特展，以前所未有的方式揭開其神秘面紗。

美聯社報導，這場名為「軍情五處：官方機密」（MI5: Official Secrets）的展覽，不僅展示了真實的間諜工具與解密檔案，更呈現了這個百年機構從戰爭到反恐、從輝煌勝利到慘痛失敗、從固守秘密到緩步開放的曲折歷程。

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展覽中最引人入勝的故事之一，圍繞著一顆已有110年歷史的檸檬。它在一戰期間，成為破獲德籍間諜穆勒（Karl Muller）的關鍵。警方發現他利用檸檬汁作為隱形墨水，傳遞英軍情報。穆勒最終在倫敦塔（Tower of London）遭槍決，但故事並未結束。MI5竟冒用其身份向上線詐取經費，買了一輛命名為「穆勒號」的汽車，這段軼事雖因未經授權動支經費遭財政部訓誡，卻也反映了情報單位時而跳脫框架的行事風格，正如MI5處長麥卡勒姆（Ken McCallum）所言，真實情報工作往往與小說情節不同。

展覽透過微型相機、藏於爽身粉罐的微粒文件（microdots）、叛逃蘇聯間諜伯吉斯（Guy Burgess）遺落的公事包等實物，勾勒出諜報世界的真實樣貌。它記錄了MI5在二戰期間運用雙面間諜，成功欺敵、為盟軍1944年諾曼第登陸鋪路的輝煌時刻。

但光榮背後亦有陰影，展覽也直面了冷戰時期「劍橋間諜網」（Cambridge Spies）的重大失誤，長年潛伏於情報核心的成員如費爾比（Kim Philby）等人向蘇聯大量洩密，展出的費爾比供詞（1963年）成為這段不光彩歷史的見證。

展覽揭示MI5內部觀念轉變，特別是對女性的態度。情報大師奈特（Maxwell Knight）1945年報告檢視「女性能否勝任特工」的議題。「常有人指稱女性比男性更不謹慎，」他在報告中推翻此一觀念，指出「輕率談話案例」中多數違規者為男性。

MI5也坦承過去失誤：1930年代未能及時辨識法西斯主義威脅，後來又耗費過多資源監控規模有限的英國共產黨。展場中甚至展出MI5用來進入該黨辦公室的鑰匙。

近代展品較少，反映MI5工作重心由反間諜轉向反恐，包括1991年愛爾蘭共和軍（IRA）襲擊唐寧街10號首相官邸的迫擊砲彈，當時梅傑首相（John Major）正主持內閣會議。

MI5直到1997年才開始向公共檔案館釋出紀錄，通常在事件發生50年後。即便如今，該局仍掌控哪些內容可公開的決定權。這項特展本上週六在倫敦國家檔案館開幕，展至9月28日，免費入場。

一名員工在倫敦英國國家檔案館觀看MI5用於間諜活動的第一台相機，這台相機可追溯至1910年，是「MI5：官方機密」新展覽的一部分，該展覽探索英國情報機構的歷史。（路透）

叛逃蘇聯的間諜伯吉斯（Guy Burgess）遺留的護照與公事包。（美聯社）

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