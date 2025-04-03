小米電動車事故罹難者母提疑點遭中國網友攻擊 微博突清空

中國小米1輛SU7電動車，撞擊高速公路護欄後起火，疑似車門打不開造成3名女大學生喪命。（圖擷自微博）

2025/04/03 12:25

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國小米1輛SU7電動車，上個月29日在安徽省寧樅高速公路撞擊護欄後起火，疑車門打不開造成車上3名女大學生喪命，其中罹難女駕駛的母親在微博批小米從事件發生到現在從來沒有人聯絡過他們，遭到中國網友攻擊，不料今（4日）被網友發現其相關微博全部清空。

中國小米1輛SU7電動車，3月29日在安徽省寧樅高速公路撞擊護欄後起火，疑似車門打不開造成3名女大學生喪命，目前更傳出智駕輔助是在即將撞上時才提醒駕駛接手、自動緊急煞車（AEB）不起作用。

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罹難女駕駛的母親在事故發生後發微博質疑，作為家屬，質疑的點很多，為什麼車輛撞到護欄後會自燃？為什麼車門會鎖？這都是家屬的疑問，他們只想要一個說法，希望小米能夠正面回應家屬，不用躲躲藏藏，那個所謂的調查小組，到底在調查什麼？為什麼不聯絡家屬也是她想問的。

針對這起事故，小米集團董事長雷軍在微博上發文，稱強調無論發生什麼，小米都不會迴避。罹難女駕駛的母親則在底下留言「希望說到做到」，反遭中國網友攻擊「怕撈不到賠償」、「賴上了」，甚至嘲諷還有心情刷手機。

不料今（3日）罹難女駕駛的母親微博有關這起事故的發文被發現全都刪除，也關閉留言，原因不明。

罹難女駕駛的母親在事故發生後發微博質疑。現已刪除。（圖擷自微博）

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