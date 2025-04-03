拚救災不如拚外交？ 緬甸軍政府領袖4/3赴曼谷出席區域峰會

儘管國內因上月底強震百廢待舉，緬甸軍政府領導人敏昂萊仍將在3日前往泰國曼谷出席1場區域峰會，欲藉此打破過去幾年遭國際社會孤立的外交困境。圖為敏昂萊上月28在國營媒體上發表演說時的影片截圖。（法新社）

2025/04/03 00:01

〔編譯張沛元／綜合報導〕儘管緬甸國內在發生規模7.7的強震過後百廢待舉，緬甸軍政府2日宣布，領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）3日前往泰國曼谷出席區域峰會；此外，軍政府同日還宣布，即日起與反抗軍停火約3週，以便加速救災。

根據緬甸軍政府的聲明，敏昂萊3日前往曼谷參加第6屆「孟加拉灣多部門技術與經濟合作倡議」（BIMSTEC）峰會，並出席3、4日的會議，與其他與會領袖討論緬甸地震情況，「以及如何與國際社會合作以有效進行救災（與）復原」。

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由印度主導成立的BIMSTEC有7個成員國，除印度外，還有孟加拉、不丹、緬甸、尼泊爾、斯里蘭卡與泰國，預料所有成員國的領袖都將與會。

身為遭孤立的緬甸的領導人，這對敏昂萊而言是一趟罕見的出訪。自2021年2月發動政變奪權以來，敏昂萊基本上只訪問其主要武器供應國俄羅斯，以及主要經濟夥伴兼政治靠山中國。

但就連北京也非完全接納陷入困境的敏昂萊，他在去年11月進行上台後的首趟中國行時，便未獲中國國家主席習近平接見。

同日，緬甸軍政府宣布從2日起到本月22日與反抗軍停火，以便「加快救災與重建工作，維護和平與穩定」。稍早報導指出，緬甸軍政府在上月28日發生大地震當天，還持續轟炸國內的反抗勢力。

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