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    以色列部長闖阿克薩清真寺 哈馬斯怒斥「侵犯聖地」

    以色列極右翼國家安全部長班吉維爾。（美聯社）

    以色列極右翼國家安全部長班吉維爾。（美聯社）

    2025/04/02 20:29

    ［編譯陳成良／綜合報導］以色列極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）2日造訪耶路撒冷舊城的阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）園區，引發約旦政府與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）強烈譴責。

    阿克薩清真寺是伊斯蘭教的第三大聖地，對全球穆斯林具有重大宗教與歷史意義，同時也是巴勒斯坦民族認同的象徵。然而，這片園區因以巴雙方的主權爭議與宗教因素，長期成為衝突熱點。

    法新社報導，班吉維爾曾於2023年與2024年多次違反禁令，在園區內進行猶太宗教儀式，激化緊張局勢。他在2024年1月因反對加薩停火協議退出內閣，隨著加薩戰爭重啟，於上月重返政府，此行則是他自2022年底納坦雅胡重新執政以來的多次造訪之一。

    約旦外交部嚴厲譴責其舉動為「強行進入」與「挑釁行為」，哈瑪斯則指責這是「對阿克薩清真寺的蓄意侵犯」，並稱其為「對巴勒斯坦人民種族滅絕的一部分」，呼籲約旦河西岸民眾展開抗爭，以捍衛聖地。

    阿克薩清真寺位於耶路撒冷舊城的聖殿山（Temple Mount），穆斯林稱其為「尊貴禁地」（Haram al-Sharif），在伊斯蘭傳統中，此地被視為先知穆罕默德夜行登霄的地點，地位僅次於麥加與麥地那。

    對猶太教而言，這裡則是公元前建造的第一聖殿與公元70年被羅馬摧毀的第二聖殿遺址。以色列自1967年占領東耶路撒冷後，規定非穆斯林可於特定時段進入園區，但不得進行宗教儀式。然而，極端猶太民族主義者近年來頻頻違反禁令，使該地區衝突不斷升級。

    阿克薩清真寺的歷史敏感性在2000年曾引發劇烈後果。當時，以色列總理夏隆（Ariel Sharon）以反對派領袖身份進入該區，引發巴勒斯坦人憤怒抗議，最終導致長達五年的「第二次巴勒斯坦大起義」（Second Intifada），造成超過3000名巴勒斯坦人及1000多名以色列人喪生。此後，阿克薩清真寺成為更具爭議性的象徵，每次高級以色列官員造訪都可能引發暴力衝突。

    班吉維爾的發言人表示，這次造訪是因齋戒月（Ramadan）與開齋節（Eid al-Fitr）後園區重新開放。然而，巴勒斯坦方面對以色列是否試圖改變現狀深感憂慮，認為這些舉動恐導致以色列逐步強化對聖地的控制。儘管以色列政府多次重申維持現狀，阿克薩清真寺園區仍是以巴衝突最敏感的引爆點之一，任何政治與宗教上的變動，都可能引發新一波暴力衝突。

    阿克薩清真寺是伊斯蘭教的第三大聖地，僅次於麥加與麥地那。（歐新社）

    阿克薩清真寺是伊斯蘭教的第三大聖地，僅次於麥加與麥地那。（歐新社）

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