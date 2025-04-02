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    戰火升級！以軍擴大佔領加薩 建立「安全」緩衝區

    4月2日在加薩走廊南部汗尤尼斯，巴勒斯坦婦女站在遭以色列空襲摧毀的廢墟中。（路透）

    4月2日在加薩走廊南部汗尤尼斯，巴勒斯坦婦女站在遭以色列空襲摧毀的廢墟中。（路透）

    2025/04/02 19:37

    〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列國防部長卡茲（Israel Katz）2日宣布，該國正擴大在加薩走廊（Gaza Strip）的軍事行動，計畫佔領「大片區域」並將其納入安全區，以剿滅武裝分子並確保邊境安全。

    美聯社報導，卡茲在書面聲明中表示，這波行動旨在清除加薩的武裝勢力，並將佔領區劃為以色列的安全範圍。長期以來，以色列在加薩邊境內側維持緩衝區，自2023年戰爭爆發後範圍顯著擴大。以方稱此舉為安全所需，但巴勒斯坦人批評這是土地掠奪，使這片容納約200萬人的狹窄地帶更加擁擠。

    卡茲未明示具體佔領範圍，僅透露將涉及「廣泛撤離」交戰區居民。此前，以色列已下令加薩南部城市拉法（Rafah）全面撤離。總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾表示，剿滅哈瑪斯（Hamas）後，以色列將對加薩實施無限期安全控制。卡茲呼籲居民驅逐哈瑪斯並釋放人質，稱這是終結戰爭的唯一途徑。目前哈瑪斯仍扣押59名人質，其中僅24人據信存活。

    以色列非政府組織「人質家屬論壇」（Hostage Families Forum）對此表達震驚與憂慮，稱擴大軍事行動讓人質處境雪上加霜。該組織描述人質被鎖鏈捆綁、受虐待且急需醫療，強調政府應優先透過談判救人，並呼籲美國川普政府與調停方施壓哈瑪斯，促成協議讓生者返家、亡者安葬。

    與此同時，以色列空襲加薩未停。醫院數據顯示，4月1日晚至2日凌晨，南部汗尤尼斯（Khan Younis）空襲造成17人喪生，包括5名婦女（其中一人懷孕）和2名兒童。加薩歐洲醫院（Gaza European Hospital）另接收5具遺體。此戰始於2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列，導致1200人死亡、251人被擄。加薩衛生部，以色列反擊已造成逾5萬巴勒斯坦人喪生，以方則稱擊斃約2萬武裝分子，但未提供證據。

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