加強監控船隻與無人機 德國要求風力發電機裝雷達

德國海事與水文局宣布，為了加強對船隻與無人機的監控能力，已要求北海岸的風力發電機加裝雷達。（路透）

2025/04/02 20:28

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國海事與水文局（BSH）宣布，為了加強對船隻與無人機的監控能力，已要求北海岸的風力發電機加裝雷達，並需將偵測到的資料上傳到海巡單位。

《路透》報導，BSH在今年1月下旬發布了最新的風電廠規範，要求企業需在風電裝置上安裝最先進的雷達系統，並把資料分享給德國海巡單位。

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BSH官員諾爾特（Nico Nolte）向德媒《圖片報》（Bild）表示：「這些資料主要用來確保運輸路線。」他補充說，位於庫克斯港（Cuxhaven）的海事安全和安保中心也會拿到相關資料，該單位是德國的海巡機構。

目前北海海岸與波羅的海海岸經營風電廠的企業包括巴登-符騰堡能源（EnBW）與萊茵集團（RWE）等公用事業公司。

德國最近扣押了Eventin號油輪，該船隻被歐盟判定是俄國「影子艦隊」的一份子。有關單位事後表示，有些船隻可能關閉了識別系統；芬蘭海岸巡防隊去年也通報稱，波羅的海的衛星導航訊號受到干擾，某些運油船用了假資訊隱瞞他們的位置。

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