引狼入室！英國大叔竟是戀童癖 幫裝監視器偷拍單親母子2千張裸照

監視器示意圖。（美聯社）

2025/04/02 20:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國諾丁漢一名單親媽媽因信任56歲鄰居湯林森（Peter Tomlinson），不僅多次讓他進入家中幫忙餵養寵物，甚至在家中3500英鎊不翼而飛後，仍請他安裝監視器，未料竟讓她和孩子陷入險境，8個月內被偷拍超過2000張裸體、沐浴及如廁等私密影像。

據《每日郵報》報導，湯林森大約在17年前搬到諾丁漢布朗斯陶（Broxtowe）地區，鄰居們只知道他是更生人，但不知其犯罪紀錄，對他無法正式工作頗表同情，時常提供打工機會。

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這名單親媽媽也跟其他鄰居一樣，對他毫無防備，甚至在旅行前交出家門鑰匙，請他幫忙照顧寵物。然而，當她返家後發現3500英鎊（約新台幣15萬元）離奇消失，卻未曾懷疑對方，反而在他的建議下安裝監視器，並讓他負責設置。

直到某天，她察覺監視器畫面時常無故消失，才開始懷疑有異。細查後，她竟在家中娃娃及娃娃拖鞋內發現隱藏式攝影機，進一步調閱影像，才驚覺湯林森的所作所為。她隨即報警，警方調查後發現，他不僅偷拍她與家人，甚至長達8個月之久，畫面涉及裸露與私密活動，手法極為惡劣。更令人震驚的是，湯林森早在2003年就因兒童性犯罪遭定罪，如今卻能自由活動，甚至在這個充滿家庭與孩童的社區內生活多年。

事後警方搜查湯林森家時，找到單親媽媽與小孩被偷拍長達8個月的影像，包括他們裸體進出浴室、如廁的私密影像，總計超過2000部照片和影片，並得知湯林森的前科就是兒童性犯罪。

然而，這起嚴重侵犯隱私的案件，最終卻以16個月監禁、緩刑2年收場，讓受害者無法接受。她痛斥司法體系的寬容態度，「這樣的人竟然可以繼續住在充滿孩子的社區裡，甚至不用坐牢？正義何在？」她對輕判結果感到徹底失望，也質疑當局為何未對前科犯的行蹤有更嚴格的監管措施，以防止更多無辜家庭受到傷害。

Moment paedophile neighbour is caught red-handed stealing intimate footage of mother and her young sons after hiding spy-cam in teddy slipper https://t.co/NKmWxvdtj2 — Daily Mail Online （@MailOnline） April 2, 2025

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