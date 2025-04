引狼入室！英國大叔竟是戀童癖 幫裝監視器偷拍單親母子2千張裸照

2025/04/02 20:28

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕英國諾丁漢一名單親媽媽因信任56歲鄰居湯林森(Peter Tomlinson),不僅多次讓他進入家中幫忙餵養寵物,甚至在家中3500英鎊不翼而飛後,仍請他安裝監視器,未料竟讓她和孩子陷入險境,8個月內被偷拍超過2000張裸體、沐浴及如廁等私密影像。

據《每日郵報》報導,湯林森大約在17年前搬到諾丁漢布朗斯陶(Broxtowe)地區,鄰居們只知道他是更生人,但不知其犯罪紀錄,對他無法正式工作頗表同情,時常提供打工機會。

這名單親媽媽也跟其他鄰居一樣,對他毫無防備,甚至在旅行前交出家門鑰匙,請他幫忙照顧寵物。然而,當她返家後發現3500英鎊(約新台幣15萬元)離奇消失,卻未曾懷疑對方,反而在他的建議下安裝監視器,並讓他負責設置。

直到某天,她察覺監視器畫面時常無故消失,才開始懷疑有異。細查後,她竟在家中娃娃及娃娃拖鞋內發現隱藏式攝影機,進一步調閱影像,才驚覺湯林森的所作所為。她隨即報警,警方調查後發現,他不僅偷拍她與家人,甚至長達8個月之久,畫面涉及裸露與私密活動,手法極為惡劣。更令人震驚的是,湯林森早在2003年就因兒童性犯罪遭定罪,如今卻能自由活動,甚至在這個充滿家庭與孩童的社區內生活多年。

事後警方搜查湯林森家時,找到單親媽媽與小孩被偷拍長達8個月的影像,包括他們裸體進出浴室、如廁的私密影像,總計超過2000部照片和影片,並得知湯林森的前科就是兒童性犯罪。

然而,這起嚴重侵犯隱私的案件,最終卻以16個月監禁、緩刑2年收場,讓受害者無法接受。她痛斥司法體系的寬容態度,「這樣的人竟然可以繼續住在充滿孩子的社區裡,甚至不用坐牢?正義何在?」她對輕判結果感到徹底失望,也質疑當局為何未對前科犯的行蹤有更嚴格的監管措施,以防止更多無辜家庭受到傷害。

