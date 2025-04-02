曼谷豆腐渣大樓倒塌後 「中鐵十局」疑急撤宋卡醫院工地公司logo

泰國民眾發現，宋卡府醫院在建大樓的承包商是中國鐵路工程總公司（CREC）子公司「中鐵十局」。（擷取自CSI LA/FB）

2025/04/02 16:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸3月28日發生強震，波及鄰近的泰國曼谷，一棟由中國鐵路工程總公司（CREC）子公司「中鐵十局」承建的審計署辦公大樓工地倒塌，造成十多人死亡。此事引發外界對中國建築安全和施工品質的質疑，位於泰國南部的宋卡醫院在建大樓也被踢爆是由中鐵十局承建，業者甚至疑似緊急撤除公司標誌。

綜合泰媒報導，近期有民眾發現，「中鐵十局」同樣是宋卡府宋卡醫院外科病房大樓的承包商。然而，受曼谷審計署大樓倒塌影響，該公司疑似緊急移除工地的公司標誌，背後目的啟人疑竇。

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對此，民眾呼籲泰國政府與媒體立即進行現場調查，確保該建案在結構穩固、安全標準與施工進度方面符合規範。他們強調，市民不該在建築倒塌後才得知問題，而應在事故發生前就進行嚴格檢驗，以避免憾事重演。

為釋除外界疑慮，宋卡府議員桑佩特（Sanphet Boonyamanee）、公共衛生官員宋克蘭（Songkran Maichum）、宋卡醫院院長拉塔納波（Rattanapol Lorprasitkul）和工程團隊於昨（1）日前往現場視察。桑佩特表示，他與監理工程師溝通後，對方保證這座九層新建築已依抗震標準設計，並符合所有安全法規。

該工程計畫由泰國衛生部資助，於2022年開始動工，總預算超過4.26億泰銖（約新台幣41.3億元）。桑佩特強調，作為宋卡府人民代表，他在此項目中無任何個人利益，並承諾將嚴格監督施工，確保安全標準落實，以維護公眾信心。

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