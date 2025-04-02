尹錫悅彈劾宣判在即 韓警將發布最高級別緊急令動員1.4萬警員

首爾警察廳表示，啟動24小時全天候應對機制，防範可能發生的突發事件。（美聯社）

2025/04/02 16:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓憲法法院預計本週五宣判尹錫悅的彈劾案，對此首爾警察廳表示，啟動24小時全天候應對機制，防範可能發生的突發事件。

綜合《韓聯社》等外媒報導，首爾警察廳將重點保護憲法法院設施、業務及法官人身安全，防止支持與反對團體發生衝突以及應對大規模人群聚集可能引發的安全事故。

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首先，首爾警方正考慮於宣判日（4日）發布最高級別的「甲號緊急」狀態，動員全國210個機動部隊，約1萬4千名警力，同時調派刑事機動隊與對話警察，以全力維持秩序。預計舉行大規模集會的鐘路、光化門、乙支路等首爾市中心地區將被劃定為「犯罪預防特別加強區」，並由8名總警級指揮官負責管理。

有鑑於近期網路不斷出現針對憲法法院和法官的恐怖威脅，警方計劃在憲法法院附近部署特警隊，強化戒備，以應對突發狀況。此外，警方已增加法官隨行護衛，並將在宣判日前後加強周邊安檢，嚴防危險物品進入法院。

警方強調，未經申報的集會將依《集會與示威法》嚴格取締，並在不同陣營之間設置緩衝區，以降低衝突風險。此外，警方將嚴厲打擊現場暴力與威脅行為，並迅速調查網上煽動暴力或發布恐怖威脅的行為，依法處罰。

為確保安全，宣判當天憲法法院周邊將被劃為「禁飛區」，限制無人機飛行，違規者將被處罰，無人機則將被當場攔截。同時為保障學生安全，法院周邊11所學校將於宣判當日停課，安國地鐵站將暫時關閉，其他地鐵站亦將視人流情況決定是否跳站措施。

此外，首爾市政府將在宣判日前後3天安排528名員工維持秩序，消防當局則部署74輛救護車，鐘路區政府將在現場設置4處臨時診所。

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