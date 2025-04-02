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    以色列5男被告輪姦獲判無罪 賽普勒斯法院：受害人證詞不可信

    英國女子指控5名以色列男子在賽普勒斯性侵她，由於證詞充滿矛盾和漏洞，當地法院宣判5男無罪。圖為載著5名被告前往法院的警車。（美聯社）

    英國女子指控5名以色列男子在賽普勒斯性侵她，由於證詞充滿矛盾和漏洞，當地法院宣判5男無罪。圖為載著5名被告前往法院的警車。（美聯社）

    2025/04/02 15:28

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2023年9月，英國1名20歲女子指控她在地中海島國賽普勒斯遭5名以色列男子輪姦，一時之間震驚當地，不過，賽普勒斯法院3月31日宣判5男罪名皆不成立，因為女子的證詞充滿矛盾和漏洞難以採信。

    《BBC》報導，女子聲稱她當時參加了約有100人在場的派對，孰料卻被強行拖走，不過，她的朋友在賽普勒斯法院出庭作證時，指稱女子是和另1人一起走上樓梯進入房間。

    由3名法官組成的審判庭表示，女子透露她在被侵犯時曾大聲呼救，但當天待在隔壁房間的2個人都沒聽到求救聲；此外，女子剛開始告訴警察她被1人性侵，後來改成2人，接著又變成3人，最後擴大到5人。

    法官認為，女子身上的擦傷無法確定是什麼時候造成的，不能排除在事情發生前就已受傷，而且自願性行為也有可能在身體留下這些痕跡。

    另一方面，實驗室檢測結果顯示女子當天曾大量飲酒，並且體內有迷幻藥、搖頭丸等成分，但法官直指這並未達到失去性同意能力的地步，而且女子說過她那時感到有點頭暈而已。

    因此，法官裁定5名男子的2項強姦罪、1項性虐待罪、1項強迫性行為罪、1項性騷擾罪、1項綁架罪全數無罪。

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