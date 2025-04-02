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    《華郵》爆瓦爾茲的高級助理用Gmail處理公務 美國家安全會議否認

    美國國家安全顧問瓦爾茲。（法新社）

    美國國家安全顧問瓦爾茲。（法新社）

    2025/04/02 15:23

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕外媒《華盛頓郵報》指稱，白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）的一名高級助理使用個人Gmail帳戶處理政府事務，對此美國國家安全會議（NSC）發言人週二表示，否認瓦爾茲曾在非安全平台傳送機密訊息，並批評《華郵》的報導意圖誤導公眾。白宮尚未予以回應。

    綜合外媒報導，美國國家安全會議發言人休斯（Brian Hughes）當地時間1日表示，瓦爾茲從今年1月20日以來，僅透過個人電子郵件收到來自傳統聯絡人的電子郵件和日曆邀請，並確保所有與政府業務相關的郵件均抄送至政府官方帳戶，以確保符合紀錄保存。他強調，「瓦爾茲從未透過個人電子郵件帳戶或任何不安全平台發送機密資訊」。

    報導提到，《華郵》1日發布報導內容援引3名美國官員及相關文件，聲稱瓦爾茲的1名高級助理透過個人Gmail帳戶「與其他政府機構的同事進行高度技術性的對話，涉及與正在進行的衝突有關的敏感軍事位置與強大的武器系統」。休斯回應，《華郵》拒絕提供相關文件，因此無法驗證該媒體說法，「任何包含機密資訊的信件只能透過安全管道傳送，所有NSC人員都會被告知這一點。」

    據悉，瓦爾茲上月誤將《大西洋月刊》總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）拉進1個涉及對葉門胡塞組織進行軍事打擊的加密內部通訊群組，雖然美國總統川普暫時不開除瓦爾茲，此事件已重創其聲譽，且失去部分高層信任。

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