美兩黨議員再提案 華府香港經貿辦門前命名「黎智英路」

位於美國的香港駐華盛頓經濟貿易辦事處。（擷取自《美國之音》）

2025/04/02 13:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港傳媒大亨黎智英於2020年8月被中共關押至今，美國國會兩黨議員1日再次提案，要求將位於首都華盛頓的香港駐華盛頓經濟貿易辦事處外的街道重新命名為「黎智英路」（Jimmy Lai Way）。若法案獲通過並簽署成為法律，香港駐美經貿辦的官方地址將更名為「黎智英路1號」。

《自由亞洲電台》報導，共同提出法案的議員包括美國共和黨籍眾議員、國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席史密斯（Chris Smith）、共和黨籍眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）、民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi），以及民主黨眾議員蘇奧齊（Thomas Suozzi）。

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該法案最初於2023年4月提出，一直未排上國會議程，現在重新提交，目的在於重申美國對捍衛香港民主與人權的承諾。法案不僅呼籲立即、無條件釋放黎智英，也強烈譴責對黎智英進行的政治審判，並譴責其不公正的監禁。

法案同時點名批評香港駐美經貿辦等香港經貿辦在全球的角色，指其實際上是中共對外宣傳與施壓工具。

黎智英是《蘋果日報》創辦人、英國公民，目前被中共以《港區國安法》無理囚禁。他的審訊自2023年12月展開，被視為中共全面摧毀香港法治與自由的象徵。日前黎智英在獄中健康惡化消息引起國際關注。

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