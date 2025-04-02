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    救人險送命！志工奮戰巨蟒遭纏頸勒暈 怕蛇屋主徒手一抓反救援

    蟒蛇示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

    蟒蛇示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

    2025/04/02 15:18

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷一戶民宅昨（1）日發生驚險意外，遭受4米長的蟒蛇入侵，一名68歲救援志工賈倫（Jaran Mabkhunthod）在民宅內捕捉4公尺長的巨蟒時，竟遭蛇纏住脖子導致窒息昏迷，最終由屋主親自出馬，才成功逮捕這條蟒蛇。

    綜合泰媒報導，曼谷帕世乍能（Phasi Charoen）區一名婦人昨晚驚恐發現家中出現棕色巨蟒，因不敢自行抓蛇，趕緊通報華僑報德善堂（Poh Teck Tung）基金會求助。賈倫趕到後，順利抓住巨蟒，但蛇卻突然反擊，尾巴纏住其脖子，使他逐漸失去意識。

    婦人見狀，試圖幫忙鬆開蛇尾，卻無法阻止蛇的緊勒，只能緊抓住蛇尾並向鄰居求救，最終將蟒蛇裝進袋子裡。其他志工趕到後，立即對賈倫進行心肺復甦術（CPR），隨後送往醫院搶救。目前賈倫的詳細傷勢尚未公開，但他被發現時已昏迷不醒。

    進一步調查發現，該住家內飼養7隻貓，但事發後僅4隻倖存，其中2隻下落不明，另1隻黑色貓則不幸被蟒蛇纏死。而在事發前，屋主曾目擊兩條巨蟒潛入家中，其中一條已逃離，另一條則是導致本次意外的主角。

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