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    泰國追查審計署大樓震垮原因 中鐵十局曼谷分公司人去樓空

    緬甸強震導致中國中鐵十局在泰國曼谷承建的審計署大樓倒塌，凸顯中國建設的品質問題。（美聯社）

    緬甸強震導致中國中鐵十局在泰國曼谷承建的審計署大樓倒塌，凸顯中國建設的品質問題。（美聯社）

    2025/04/02 12:59

    〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國企中國鐵路工程總公司（CREC）子公司中鐵十局集團承建泰國曼谷國家審計署大樓，3月28日緬甸規模7.7強震中倒塌，被質疑是中國偷工減料「豆腐渣工程」，引發關注；泰國政府在輿論壓力下追查，但中鐵十局在曼谷的辦公室早已人去樓空，引發中國網友嘲諷真丟人。

    泰國審計署大樓由中鐵十局泰國分公司和義大利-泰國開發公司（ITD）共同承建，興建預算高達21.36億泰銖（約合新台幣20.8億元），原訂2026年完工，中鐵十局的母公司CREC在中國「一帶一路」倡議中扮演重要角色。

    泰國審計署大樓在強震中瞬間倒塌，引發輿論強烈質疑工程品質，以及該國監管機構的責任，泰國政府被迫展開調查。事實上，「泰國反貪腐組織」主席馬納（Mana Nimitmongkol）表示，早在今年1月，泰國審計署就曾以施工嚴重延誤為由，揚言終止這項興建計畫。

    據泰國英文網路媒體《泰國詢問報》（Thai Enquirer）3月31日在臉書公布的報導，泰國商務部目前將調查方向指向中鐵十局泰國分公司是否違法經營。泰國商務部部長納里普塔潘（Pichai Naripthaphan）表示，調查重點是該公司是否利用泰國代理人經營業務，成為外國公司商業活動的幌子，如果發現確實屬於違法經營，將予以重罰，甚至包括將當事人判刑。

    公開資料顯示，中鐵十局泰國分公司由中鐵十局持股49%，這是泰國當局允許外國公司持股的上限，其他51%股份則由泰國股東持有。

    《泰國詢問報》的報導指出，泰國鐵路調查組與執法機構3月31日前往位於曼谷通羅區的中鐵十局泰國分公司總部，發現辦公室已空無一人，撥打該公司註冊的電話號碼，包括室內電話和手機，都無法接通。中鐵十局泰國分公司連夜落跑的消息傳到網路上，許多中國網友紛紛嘲諷真丟人；還有網友留言說，「（中鐵十局）跑得好，跑得快，泰國好好查反腐吧！ 」

    泰國商務部4月1日召開會議，討論調查進度，並研議採取進一步行動。

    泰國當地媒體先前披露，4名中國男子趁亂到倒塌審計署大樓內盜取32份文件，被當局逮捕。引發外界懷疑，這可能是中鐵十局試圖銷毀其違法違規的證據。 泰國政府日前已經公布初步調查結果，指出審計署大樓的建築材料中，至少有2種鋼材品質未達標準，其中1種鋼材來自當地一家去年被關閉的中資工廠。

    中國網友懷疑，中鐵十局可能將在中國慣用的「偷工減料」做法帶到海外，並強烈質疑大樓的設計本身就不符標準。

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