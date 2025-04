新書驚爆：歐巴馬曾暗阻賀錦麗接班 質疑「她選不上」

2022年4月5日,美國前總統歐巴馬(右)與時任副總統賀錦麗,在白宮一同慶祝「可負擔健保法」法案生效。(美聯社資料照)

2025/04/02 12:19

〔編譯陳成良/綜合報導〕去年美國前總統拜登退選、交棒副手賀錦麗(Kamala Harris)之際,其政壇盟友歐巴馬的真實想法引發關注。一本即將上市的政壇內幕新書驚爆,歐巴馬當時不僅認為拜登不應尋求連任,更曾私下運作,力阻賀錦麗直接接班,主因是他對其勝選能力缺乏信心。

福斯新聞網(Fox News)報導,這些說法來自即將上市的新書《鬥爭:白宮最瘋狂戰役內幕》(FIGHT: Inside the Wildest Battle for the White House)。該書由美國全國廣播公司新聞網(NBC News)記者艾倫(Jonathan Allen)與《國會山莊報》(The Hill)記者帕恩斯(Amie Parnes)合著。

艾倫近期接受MSNBC電視台訪問時進一步披露書中內容,指根據接近歐巴馬的消息來源,「他(歐巴馬)不希望賀錦麗成為拜登的替代者」,因「不認為她是民主黨的最佳選擇」,且「對她贏得大選的能力沒有信心」。

艾倫稱,歐巴馬曾「長期在幕後運作」,圖謀開放式初選等替代方案。

書中細節似乎支持此說法。例如,歐巴馬夫婦正式公開支持賀錦麗的時間點,是在拜登本人為其背書的五天之後,時機耐人尋味。

此外,書中提及一段插曲:拜登交棒當天,歐巴馬安排與具影響力的南卡羅來納州聯邦眾議員克萊本(Rep. James Clyburn)通話。克萊本疑心歐巴馬欲推動開放提名,遂搶在通話前公開挺賀,意在縮短潛在的協商。

對於書中指控,福斯新聞網(Fox News)報導,歐巴馬與賀錦麗方面均未立即回應。

該書還揭露拜登對接棒者的要求。據《國會山莊報》刊出的書摘,拜登反覆告誡賀錦麗須維持政策忠誠度。書中寫道,拜登在選前辯論會前致電賀錦麗,「提醒她他所要求的忠誠度」,期望她保護其政治遺產。拜登認為,賀錦麗若公開與他切割,只會傷害他。書中引述拜登當時直接指示:「我們之間不能有任何空隙,孩子。(No daylight, kid.)」

書中內容或有助解釋,為何賀錦麗在競選期間,因未能清晰區隔自身與拜登政策而受批評。她曾在美國廣播公司(ABC)談話節目《觀點》(The View)中表示,想不出她有何事會採取與拜登任內不同的做法。

