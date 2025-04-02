新書驚爆：歐巴馬曾暗阻賀錦麗接班 質疑「她選不上」

2022年4月5日，美國前總統歐巴馬（右）與時任副總統賀錦麗，在白宮一同慶祝「可負擔健保法」法案生效。（美聯社資料照）

2025/04/02 12:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕去年美國前總統拜登退選、交棒副手賀錦麗（Kamala Harris）之際，其政壇盟友歐巴馬的真實想法引發關注。一本即將上市的政壇內幕新書驚爆，歐巴馬當時不僅認為拜登不應尋求連任，更曾私下運作，力阻賀錦麗直接接班，主因是他對其勝選能力缺乏信心。

福斯新聞網（Fox News）報導，這些說法來自即將上市的新書《鬥爭：白宮最瘋狂戰役內幕》（FIGHT: Inside the Wildest Battle for the White House）。該書由美國全國廣播公司新聞網（NBC News）記者艾倫（Jonathan Allen）與《國會山莊報》（The Hill）記者帕恩斯（Amie Parnes）合著。

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艾倫近期接受MSNBC電視台訪問時進一步披露書中內容，指根據接近歐巴馬的消息來源，「他（歐巴馬）不希望賀錦麗成為拜登的替代者」，因「不認為她是民主黨的最佳選擇」，且「對她贏得大選的能力沒有信心」。

艾倫稱，歐巴馬曾「長期在幕後運作」，圖謀開放式初選等替代方案。

書中細節似乎支持此說法。例如，歐巴馬夫婦正式公開支持賀錦麗的時間點，是在拜登本人為其背書的五天之後，時機耐人尋味。

此外，書中提及一段插曲：拜登交棒當天，歐巴馬安排與具影響力的南卡羅來納州聯邦眾議員克萊本（Rep. James Clyburn）通話。克萊本疑心歐巴馬欲推動開放提名，遂搶在通話前公開挺賀，意在縮短潛在的協商。

對於書中指控，福斯新聞網（Fox News）報導，歐巴馬與賀錦麗方面均未立即回應。

該書還揭露拜登對接棒者的要求。據《國會山莊報》刊出的書摘，拜登反覆告誡賀錦麗須維持政策忠誠度。書中寫道，拜登在選前辯論會前致電賀錦麗，「提醒她他所要求的忠誠度」，期望她保護其政治遺產。拜登認為，賀錦麗若公開與他切割，只會傷害他。書中引述拜登當時直接指示：「我們之間不能有任何空隙，孩子。（No daylight, kid.）」

書中內容或有助解釋，為何賀錦麗在競選期間，因未能清晰區隔自身與拜登政策而受批評。她曾在美國廣播公司（ABC）談話節目《觀點》（The View）中表示，想不出她有何事會採取與拜登任內不同的做法。

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