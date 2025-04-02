泰國曼谷大樓震垮！17至21樓70光點「生命跡象」曝光

救援組織使用探測儀，發現瓦礫中原先17樓到20樓處還有70處有生命跡象，表示仍有多人受困。（擷取自臉書Fire & Rescue Thailand）

2025/04/02 12:23

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸上週五（3月28日）發生強震，1000公里外泰國曼谷興建中的審計大樓遭震倒，眾多工人死傷、受困。救援人員使用儀器探測，發現瓦礫中建物的17樓到20樓間還有70處有生命跡象，表示仍有多人受困。

根據《曼谷郵報》報導，在今日凌晨又從審計大樓廢墟發現另一具遺體後，目前該大樓倒塌案已確定至少有15人死亡、9人受傷，另還有72人失蹤。這棟30層樓高的建築為泰資意泰集團和中國中鐵十局承建，本來預計成為泰國審計署的新總部。大樓的倒塌令人意外，相關單位已經開始調查。

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泰國救援組織「Fire & Rescue Thailand」昨日在臉書PO出照片，表示為救難人員使用的美軍探測器拍攝出的X光照片。報導稱，探測到了70處代表可能有受困人員的光點，而這些光點探測到的地點為17層樓到21層樓之間，在大地震時多數現在失蹤的人員都在那一帶工作。

曼谷副市長塔維達（Tavida Kamolvej）表示，並不確定70處光點是否都是失蹤人員，但6處光點已被確認為罹難人員。

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