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    集體上吐下瀉！豪華郵輪241人感染諾羅病毒

    瑪麗王后二號郵輪爆發大規模諾羅病毒疫情，至少有224名乘客、17名船員感染。（美聯社）

    瑪麗王后二號郵輪爆發大規模諾羅病毒疫情，至少有224名乘客、17名船員感染。（美聯社）

    2025/04/02 11:28

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕冠達郵輪（Cunard Line，另稱皇后郵輪）旗下的瑪麗王后二號（Queen Mary 2），驚傳爆發大規模諾羅病毒疫情，至少有224名乘客、17名船員感染，目前已加強船上清潔消毒並隔離患者。

    《ABC》報導，瑪麗王后二號3月8日從英國南安普敦港口開出，前往紐約和加勒比海後預計本月6日回到原出發地，孰料3月18日就向美國疾病管制與預防中心（CDC）通報諾羅群聚感染。

    CDC指出，諾羅病毒傳染性極強，直接接觸感染者或和患者共食、共用餐具、摸過被污染的物體表面再碰觸自己的臉或嘴巴、吃進受污染的食物和水源，都有可能中鏢。

    一般來說，被感染後會在12至48小時內出現症狀，包括嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、頭痛、身體疼痛或脫水，大多數健康成年人很快就會恢復，大概持續1至3天左右。

    目前尚無針對諾羅病毒的藥物，唯一治療方法是減輕症狀，CDC建議患者可以多補充水分和電解質。另外，用肥皂洗手至少20秒是防止諾羅傳播的最佳方法之一，水果和蔬菜在食用前也最好要清洗。

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