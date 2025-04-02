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    國軍抗日烈士？中國河南枯井驚現近百具無名遺骸

    中國河南1座枯井內近日發現逾80具遺骸，中媒稱可能是抗日國軍將士遺骸。（圖擷自微博）

    中國河南1座枯井內近日發現逾80具遺骸，中媒稱可能是抗日國軍將士遺骸。（圖擷自微博）

    2025/04/02 10:43

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國河南1座枯井內近日發現逾80具遺骸，中國媒體稱可能是抗日國軍將士遺骸。當地官員則表示，已啟動遺骸身分調查工作，但尚未認定為烈士遺骸。

    據中媒《中國藍新聞》報導，中國河南省許昌市襄城縣1座枯井近日發現逾80具「抗戰烈士遺骸」，年紀最小的還不滿15歲，多具頭骨上有子彈貫穿痕跡，腿部等處有明顯斷裂。目前骸骨正在鄭州大​​學實驗室進行分析和頭骨復原。

    發現上述骸骨的「湖南省龍越和平公益發展中心」負責人余浩1日告訴中媒《瀟湘晨報》，遺骸是1944年抗日戰爭「豫中會戰」陣亡的國軍將士，保存相當完整。

    余浩也指，部分中國媒體將這批骸骨描述為「烈士」並不嚴謹，因為中國有關當局對「烈士」有嚴肅完整的認定程序，未來可能會啟動這項程序。

    此外，這次還同步發現許多未發射的子彈、花露水及劍鞘。

    許昌市「退伍軍人事務局優撫和褒揚科」科長邵勝傑告訴中媒《央廣網》，該局已成立工作專班，啟動DNA檢測和史料核實調查。工作重點將是核實遺骸身分及犧牲背景，及是否與抗日戰爭相關。

    近日同步出土的未發射子彈、花露水及劍鞘。（圖擷自微博）

    近日同步出土的未發射子彈、花露水及劍鞘。（圖擷自微博）

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